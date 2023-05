Talleres venció a Rosario Central con tres de Michael Santos

Talleres aprovechó sus momentos, golpeó con fuerza, y le ganó un partidazo a un Rosario Central que perdonó más de la cuenta y desbarrancó con un minuto fatal. En un duelo de equipos que juegan bien y pelean arriba en la tabla, la noche cordobesa fue de buen fútbol y golazos. Y se vistió de azul y blanco.

La T salió con todo a la cancha, de entrada se lo llevó puesto a su rival y ganó un córner. Así, antes del minuto de juego ya lo ganaba: Garro ejecutó el tiro de esquina, Catalán la peinó y Michael Santos, de volea, definió en el segundo palo. Primero para el goleador, que tuvo una noche de ensueños.

El gol desconcertó a Central, que se apoyó en su arquero Broun durante ese pasaje inicial. Hasta que los minutos acomodaron a los de Miguel Russo en el campo, y el partido se tornó de ida y vuelta, con los rapiditos de los costados que ambos equipos tienen como protagonistas.

En el palo a palo, el beneficiado fue el Canalla, que generó varias situaciones claras de gol pero no logró aprovecharlas. Talleres en cambio no lograba romper en tres cuartos de cancha para incomodar a la defensa rosarina. Y después de varios avisos, Central llegó al empate con un excelso tiro libre de Alan Rodríguez, que se vistió de Malcorra.

En el segundo tiempo la intensidad bajó y volvió la paridad. Los dos sacaron el pie del acelerador cuando lograban agarrar la pelota. Hasta que Gandolfi metió a su as de espadas, Diego Valoyes. Y el ingreso del colombiano produjo un minuto fatal para Central, porque a los 25' arrancó por derecha y se la dio a Santos, que se sacó un hombre de encima y desde afuera del área remató de zurda y la puso contra el palo.

Y cuando el Canalla sacó del medio, la pelota le llegó al ingresado Lucas Rodríguez, que entró para contener a Valoyes -aunque no dio resultado-. El picante extremo cafetero se la sacó, se escapó y habilitó a Santos con una defensa abierta, y el uruguayo no perdonó, pese al esfuerzo de Quintana por no dejarlo patear.

Los dos goles en una ráfaga sacaron del partido a Central y agrandaron a un Talleres que solo tuvo que aguantar el resultado hasta que Falcón Pérez marque el final, y lo hizo teniendo la pelota. La T llegó a 24 puntos, quedó a 10 de River y se prende arriba: en la próxima fecha visitará a Racing. El Canalla, que recibirá a Platense, se quedó en 23 unidades.