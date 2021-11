Talleres y dos modificaciones obligadas ante Godoy Cruz

Una de las salidas del once será la del lateral derecho Nahuel Tenaglia, quien alcanzó su quinta tarjeta amarilla frente a Huracán y deberá cumplir una fecha de sanción. El que se perfila para cuidar su lugar es su reemplazante natural, Julián Malatini.

En tanto, el delantero ex River y Estudiantes, Carlos Auzqui no se encuentra en óptimas condiciones físicas luego de haber abandonado el campo de juego ante el Globo y, aunque no se confirmó oficialmente la gravedad de su lesión, entrenó diferenciado esta semana y estaría descartado para ir a Mendoza. El que suena con más fuerza como posible sustituto es Juan Cruz Esquivel, que cumpliría de esta manera su primera actuación como titular.

Además, la ausencia del "Perro" el sábado se ajustaría a la idea del entrenador de darle descanso para que llegue al 100% cuando se vuelvan a enfrentar a Godoy Cruz por Copa Argentina, el miércoles. Para dicho partido, el "Cacique" perderá a Diego Valoyes, uno de los baluartes del ataque, que fue convocado en la Selección de Colombia para la doble fecha de Eliminatorias.

Con este contexto, Talleres, que es el único escolta de River y se juega las últimas chances de dar pelea por el campeonato, formaría con Guido Herrera; Malatini, Juan Cruz Komar, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Juan Ignacio Méndez, Rodrigo Villagra y Héctor Fértoli; Esquivel, Diego Valoyes y Michael Santos.