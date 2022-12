Tenso momento en vivo: Morena Beltrán se cruzó con Ruggeri

Óscar Ruggeri y el panel discutían sobre la eterna grieta futbolística, hasta que la periodista Morena Beltrán preguntó si "en serio están debatiendo quién defiende cada ideología", a lo que el Cabezón saltó con un eufórico "totalmente, a morir con Bilardo". La joven de 23 años agradeció "haber nacido en el 99 y no sentirse identificada con ninguno de los dos discursos", pero el ex defensor siguió.

"¿Viste cuando vos comprás la camiseta? Vos no habías nacido, pero tiene dos estrellitas y es por ellos dos. Sino, no tendría ninguna", respondió, subestimando a la colega y sin entender que su postura era que la discusión no tenía sentido, y que los "ataques" partían de ambos lados de la mecha.

En respuesta, Ruggeri se defendió argumentando que "nosotros (los bilardistas) tenemos la postura de ganar siempre" y se diferenció de los que entienden que "lo que importa es jugar ben". Morena lo puso en jaque preguntándole cómo podía avalar un discurso que sostiene que "los segundos son fracasados" (y referenció a la camada de 2014, 2015 y 2016), haciendo alusión a la famosa frase "Nadie se acuerda del segundo", firmada por Menotti pese a que se le atribuye a Bilardo.

Para luego volver a señalar que no se identifica con "ninguno de los dos discursos", pero que de igual forma "sí me quedo con los legados futbolísticos y estoy re agradecida por lo que le dieron al fútbol argentino". "Nada más que admiración y respeto por un tipo que se desvivía por el fútbol", agregó Beltrán en referencia al Doctor, a lo que Daniel Arcucci anticipó la respuesta de Ruggeri afirmando que pretendía que "ella se defina como bilardista".

Pasados más de 30 años, la discusión sigue vigente y no parece tener fin. Mientras, Lionel Scaloni querrá sumarse a esa acotada lista de entrenadores que salieron campeones del mundo con la Selección Argentina.

EL VIDEO DEL CRUCE BELTRÁN - RUGGERI