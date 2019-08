Terminó la novela: Paulo Díaz será nuevo jugador de River Plate

La presión de Marcelo Gallardo a la dirigencia para que aceleren las negociaciones acabaron siendo el empuje que le faltaba al pase. "En el plantel estamos bastantes completos, pero me falta un jugador. Esperemos que se haga el esfuerzo para que eso suceda. Quiero ser optimista. Los directivos ya saben lo que pienso", manifestó el entrenador en conferencia de prensa tras la clasificación a cuartos de final de la Libertadores.

El ex zaguero de San Lorenzo, de reciente participación en la Copa América de Brasil con la Selección de Chile, ya mostró públicamente sus intenciones de jugar en el equipo de Gallardo. De hecho, ya tenía resuelta la parte contractual con el Millonario, pese a que no se definían las condiciones del traspaso entre los clubes; es por eso que no viajó a la pretemporada del equipo árabe en Austria.

Los de Nuñez cierran, tras unas arduas negociaciones, uno de los fichajes más esperados de todo el mercado de pases y, tras clasificar entre los mejores ocho del continente, se ilusionan con repetir la proeza y defender el título que consiguieron el año pasado ante su eterno rival, Boca Juniors, en Madrid.

