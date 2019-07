El primer partido oficial de Boca en esta parte de la temporada será por octavos de final de la Libertadores, ante Athlético Paranaense, y Carlitos no quiere que su opinión personal pueda jugarle en contra a la institución.

“Ya no sabemos qué se puede hablar y qué no. Viste como es. Otra vez hablar de la Conmebol... Ustedes saben que yo con ellos no vengo muy bien, y si uno habla mal de ellos, te sancionan. Cuando no tenga más la camiseta de Boca, y no sea más futbolista, ahí sí podré hablar, pero hoy hablar de la Conmebol, me puede perjudicar a mí y a Boca. Lo que sí está claro es que los dos son penales. El de Agüero y el de Otamendi. Los dos”, expresó.

Tratando de salir de ese polémico tema, decidió tirarle flores a Gustavo Alfaro, y resaltó que lo que le falta es el teléfono de Carlos Bianchi, que decían que tenía línea directa con Dios. “Hoy lo único que le falta es el teléfono de Bianchi, que en las finales tenía esa pelota que entraba, que decías ‘no entra’ y entraba y eso te cambiaba el partido. Es una persona con la que nos podemos sentar a hablar y él es muy abierto, tratamos de ponernos de acuerdo y hacer lo mejor para Boca, con mucho respeto y siempre poniendo el escudo ante todo”, opinó.

Por último, se refirió a lo que pasa con Lionel Messi, que sigue intentando levantar una copa con la selección argentina, en vez de quedarse en la casa e hizo una comparación con él mismo. “A mi me pasa lo mismo en Boca. Siento admiración por Messi. Nosotros podríamos quedarnos en casa, mirando desde afuera y sin preocuparnos por nada pero estamos acá metiéndole el pecho. El quiere ganar una copa con la Selección y yo quiero ganar otra Libertadores. Hay que seguir insistiendo y dejarlo todo hasta decir”, concluyó.

