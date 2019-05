Carlos Tevez: "No pienso retirarme"

"Tengo contrato hasta fin de año, y nadie me propuso nada, todavía. no me dijeron que quería que siga un año más, todavía no me lo han preguntado. Cuando me lo pregunten, diré que es lo mejor para el club y lo mejor para mí. Es una decisión que no está tomada todavía, y no lo pienso. El trajín de los partidos hace que esté más metido y no pensar más allá. me quedan 6 meses de contrato, es un año político y es muy difícil pensar en el año que viene. Quiero disfrutar como si fuera mi ultimo año, porque me quedan seis meses, pero no puedo decir qué puede pasar después. Retirarme, no pienso retirarme. eso lo tengo claro. Creo estar bien, pero por ahí a fin de año digo lo contrario porque mi cuerpo no da más. Ojalá me retire en Boca”, remarcó Tevez.

La bajada de línea de Angelici

Tevez también habló de las cosas que sucedieron en las últimas semanas con Mauro Zárate ante Vélez y Benedetto en cancha de Argentinos y pidió públicamente bajar los decibeles a la hora de las declaraciones o expresiones.

"Es importante bajar los decibeles de todo. Empezar a enfocarnos en lo que tenemos que hacer dentro de la cancha, solamente en lo futbolístico", bramó el Apache. Y ahí, se refirió a la bajada de línea de Angelici: “Es un mensaje claro y que baja el club, para nosotros es importante".

Otro de los temas que tocó Carlitos es algo que se habló mucho en redes sociales: si festejaron más de la cuenta en la Supercopa Argentina: "A mí desde chico me enseñaron que todos los títulos se festejan. Lo hicimos dentro de la cancha, pero a las 3 ya estábamos durmiendo. No fue desmedido".