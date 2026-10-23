Torneo Clausura: tres partidos abren la fecha 14, con la clasificación en juego

El conjunto dirigido por Ariel Pereyra buscará hacerse fuerte en el Bosque para seguir en la pelea por la clasificación a los octavos de final. Con el impulso del último resultado, intentará mantener el rendimiento de sus presentaciones recientes y quedarse con tres puntos ante un rival directo en la lucha por avanzar de fase.

Cómo llega Sarmiento

El Verde viene de empatar 1-1 ante Barracas Central. El equipo de Junín intentará recuperarse y sumar de a tres como visitante para sostener sus aspiraciones de clasificación en la Zona B.

El conjunto conducido por Facundo Sava sabe que el partido representa una oportunidad importante para sumar fuera de casa y no perder terreno en la tabla. La intención será conseguir un resultado positivo en La Plata ante un Gimnasia que llega fortalecido por su última victoria.

Probables formaciones

Gimnasia de La Plata: Harlem Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón; Lucas Janson, Ignacio Fernández; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Sarmiento: Thyago Ayala; Lucas Suárez, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela, Julián Contrera o Ulises Giménez; Mauricio Martínez o Manuel García, Cristian Zabala, Santiago Salle, Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Gimnasia de Mendoza vs. Platense

Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibirá a Platense este viernes desde las 18.30, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El partido se jugará en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en Mendoza, y será televisado por TNT Sports Premium. El árbitro será Hernán Mastrángelo, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR.

Cómo llega Gimnasia de Mendoza

El Lobo mendocino viene de perder 1-0 ante Vélez, un resultado que frenó la recuperación que había conseguido con la victoria por el mismo marcador frente a Newell's. El equipo buscará aprovechar la localía para volver a sumar de a tres y mantenerse en la pelea por uno de los lugares que dan acceso a los octavos de final.

El conjunto dirigido por Darío Franco necesita recuperar regularidad en esta etapa del campeonato. Ante Platense tendrá una oportunidad para dejar atrás la última derrota y volver a hacerse fuerte en Mendoza.

Cómo llega Platense

El Calamar atraviesa un momento complicado y llega después de caer 1-0 frente a Lanús. Antes de esa derrota, había empatado 1-1 con Argentinos Juniors y 2-2 ante Vélez, por lo que necesita volver al triunfo para acercarse a los puestos de clasificación.

El equipo conducido por Martín Palermo intentará conseguir un resultado positivo como visitante para recuperar terreno en la Zona A. El encuentro aparece como una oportunidad importante para cortar la racha sin victorias y mantener vivas sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.

Probables formaciones

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti, Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Luciano Cingolani, Nahuel Barboza, Esteban Fernández, Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini y Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Mateo Mendia, Juan Saborido; Martín Barrios, Iván Gómez; Nicolás Retamar, Bautista Merlini, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

Tigre vs. Atlético Tucumán

Tigre y Atlético Tucumán se enfrentarán este viernes desde las 21.15, por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio José Dellagiovanna, en Victoria, y será televisado por TNT Sports Premium. El árbitro será Bryan Ferreyra, mientras que Fernando Echenique estará a cargo del VAR.

Cómo llega Tigre

El Matador llega después de empatar 2-2 ante Independiente Rivadavia, un resultado que le permitió cortar una seguidilla de cinco derrotas consecutivas, aunque todavía necesita volver a ganar.

El equipo dirigido por Diego Dabove suma 13 puntos y afrontará un compromiso importante en Victoria. Con seis partidos sin triunfos, buscará aprovechar la localía para recuperar terreno y sostener sus posibilidades de meterse entre los ocho mejores de la Zona B.

Cómo llega Atlético Tucumán

El Decano viene de perder 3-2 ante Rosario Central y buscará recuperarse como visitante. El equipo tucumano suma 14 puntos, uno más que Tigre, por lo que el cruce puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos en el campeonato.

El conjunto conducido por Julio César Falcioni intentará dejar atrás la última derrota y sumar para acercarse a los puestos de clasificación. Además, afronta el encuentro con la atención puesta en su próximo compromiso por la Copa Argentina, motivo por el cual podría presentar variantes en su formación.

Probables formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Santiago González, Bruno Leyes, Santiago López; Jerónimo Dómina e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega, Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.