Torneo Clausura: tres partidos abren la fecha 14, con la clasificación en juego

Gimnasia de Mendoza-Platense, Gimnasia La Plata-Sarmiento y Tigre-Atlético Tucumán jugarán este viernes por una nueva jornada del campeonato, con puntos clave en la pelea por los octavos de final.
Este viernes 23 de octubre se disputarán tres encuentros correspondientes a la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Gimnasia de La Plata recibirá a Sarmiento en el Bosque, Gimnasia de Mendoza será local ante Platense y Tigre cerrará la jornada frente a Atlético Tucumán en Victoria. Los seis equipos buscarán sumar puntos importantes en la recta final de la fase regular, con el objetivo de acercarse a los octavos de final.
Gimnasia y Esgrima La Plata y Sarmiento de Junín se enfrentarán este viernes desde las 18, por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio Juan Carmelo Zerillo, conocido como el Bosque, y será televisado por ESPN Premium. El árbitro será Sebastián Martínez, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.
Cómo llega Gimnasia
El Lobo llega después de conseguir una victoria importante por 2-1 frente a Huracán, en Parque Patricios. El triunfo le permitió extender su buena racha y sumar confianza para afrontar un compromiso clave en condición de local.
El conjunto dirigido por Ariel Pereyra buscará hacerse fuerte en el Bosque para seguir en la pelea por la clasificación a los octavos de final. Con el impulso del último resultado, intentará mantener el rendimiento de sus presentaciones recientes y quedarse con tres puntos ante un rival directo en la lucha por avanzar de fase.
Cómo llega Sarmiento
El Verde viene de empatar 1-1 ante Barracas Central. El equipo de Junín intentará recuperarse y sumar de a tres como visitante para sostener sus aspiraciones de clasificación en la Zona B.
El conjunto conducido por Facundo Sava sabe que el partido representa una oportunidad importante para sumar fuera de casa y no perder terreno en la tabla. La intención será conseguir un resultado positivo en La Plata ante un Gimnasia que llega fortalecido por su última victoria.
Gimnasia de La Plata: Harlem Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón; Lucas Janson, Ignacio Fernández; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.
Sarmiento: Thyago Ayala; Lucas Suárez, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela, Julián Contrera o Ulises Giménez; Mauricio Martínez o Manuel García, Cristian Zabala, Santiago Salle, Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibirá a Platense este viernes desde las 18.30, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El partido se jugará en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en Mendoza, y será televisado por TNT Sports Premium. El árbitro será Hernán Mastrángelo, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR.
Cómo llega Gimnasia de Mendoza
El Lobo mendocino viene de perder 1-0 ante Vélez, un resultado que frenó la recuperación que había conseguido con la victoria por el mismo marcador frente a Newell's. El equipo buscará aprovechar la localía para volver a sumar de a tres y mantenerse en la pelea por uno de los lugares que dan acceso a los octavos de final.
El conjunto dirigido por Darío Franco necesita recuperar regularidad en esta etapa del campeonato. Ante Platense tendrá una oportunidad para dejar atrás la última derrota y volver a hacerse fuerte en Mendoza.
Cómo llega Platense
El Calamar atraviesa un momento complicado y llega después de caer 1-0 frente a Lanús. Antes de esa derrota, había empatado 1-1 con Argentinos Juniors y 2-2 ante Vélez, por lo que necesita volver al triunfo para acercarse a los puestos de clasificación.
El equipo conducido por Martín Palermo intentará conseguir un resultado positivo como visitante para recuperar terreno en la Zona A. El encuentro aparece como una oportunidad importante para cortar la racha sin victorias y mantener vivas sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.
Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti, Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Luciano Cingolani, Nahuel Barboza, Esteban Fernández, Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini y Agustín Módica. DT: Darío Franco.
Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Mateo Mendia, Juan Saborido; Martín Barrios, Iván Gómez; Nicolás Retamar, Bautista Merlini, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.
Tigre y Atlético Tucumán se enfrentarán este viernes desde las 21.15, por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio José Dellagiovanna, en Victoria, y será televisado por TNT Sports Premium. El árbitro será Bryan Ferreyra, mientras que Fernando Echenique estará a cargo del VAR.
Cómo llega Tigre
El Matador llega después de empatar 2-2 ante Independiente Rivadavia, un resultado que le permitió cortar una seguidilla de cinco derrotas consecutivas, aunque todavía necesita volver a ganar.
El equipo dirigido por Diego Dabove suma 13 puntos y afrontará un compromiso importante en Victoria. Con seis partidos sin triunfos, buscará aprovechar la localía para recuperar terreno y sostener sus posibilidades de meterse entre los ocho mejores de la Zona B.
Cómo llega Atlético Tucumán
El Decano viene de perder 3-2 ante Rosario Central y buscará recuperarse como visitante. El equipo tucumano suma 14 puntos, uno más que Tigre, por lo que el cruce puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos en el campeonato.
El conjunto conducido por Julio César Falcioni intentará dejar atrás la última derrota y sumar para acercarse a los puestos de clasificación. Además, afronta el encuentro con la atención puesta en su próximo compromiso por la Copa Argentina, motivo por el cual podría presentar variantes en su formación.
Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Santiago González, Bruno Leyes, Santiago López; Jerónimo Dómina e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega, Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
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