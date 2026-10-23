Cuándo y dónde jugará Estudiantes la final de la Libertadores contra Palmeiras

El anuncio de Conmebol de la final de la Copa Libertadores

¡PALMEIRAS VS. ESTUDIANTES, la gran Final de la CONMEBOL #Libertadores! Jugarán en Montevideo por la #GloriaEterna https://t.co/b1PMjY9DuA — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 23, 2026

El historial y un antecedente a favor del Pincha

El historial entre Estudiantes y Palmeiras por torneos de la Conmebol tiene un antecedente y terminó con festejo argentino. Ambos se enfrentaron en la final de la Libertadores de 1968, que se definió en tres partidos. El Pincha ganó 2-1 en La Plata, con goles de Juan Ramón Verón y el Bocha Flores, pero cayó 3-1 en la revancha disputada en el estadio Pacaembú, por lo que fue necesario jugar un desempate.