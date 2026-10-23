Cuándo y dónde jugará Estudiantes la final de la Libertadores contra Palmeiras

El Pincha eliminó a Flamengo en el Maracaná por penales después de aguantar un tiempo con un hombre menos y definirá el título contra el Verdao en Montevideo.
Estudiantes hizo historia en el Maracaná, eliminó a Flamengo por penales y se clasificó a la final de la Copa Libertadores 2026, donde buscará conquistar su quinta copa continental. Su rival será Palmeiras, que consiguió el pasaje tras superar por la misma vía a Fluminense. La definición se disputará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, a partido único.
El equipo platense tendrá la oportunidad de volver a levantar el trofeo después de su última consagración en 2009. En frente estará el conjunto brasileño dirigido por Abel Ferreira, que disputará su cuarta final en siete años y buscará sumar otro título a su destacada etapa internacional. La final tendrá a dos históricos del continente frente a frente, con el sueño de quedarse con la máxima competencia de clubes de Sudamérica.
El historial entre Estudiantes y Palmeiras por torneos de la Conmebol tiene un antecedente y terminó con festejo argentino. Ambos se enfrentaron en la final de la Libertadores de 1968, que se definió en tres partidos. El Pincha ganó 2-1 en La Plata, con goles de Juan Ramón Verón y el Bocha Flores, pero cayó 3-1 en la revancha disputada en el estadio Pacaembú, por lo que fue necesario jugar un desempate.
Ese tercer encuentro se disputó en el Estadio Centenario de Montevideo, el mismo escenario que albergará la final de 2026. Estudiantes se impuso por 2-0, con tantos de Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón, y conquistó la primera de sus cuatro Copas Libertadores. De esta manera, el historial ante Palmeiras registra dos victorias del Pincha y una derrota, con el antecedente más importante a su favor: el triunfo que le permitió consagrarse campeón en 1968.
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