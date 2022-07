bandera contra pasman y arevalo en boca 2.webp

"Lo primero que quiero decir es que si a mí me pasa algo en la cancha de Boca, la responsabilidad es exclusivamente de Juan Román Riquelme, si un tarado me agrede, el responsable es el vicepresidente de Boca, y voy a explicar por qué... Yo me lo encontré hace un mes y cuando me vio dijo: 'ah, ¿los contras también vienen a la cancha?'. ¡Con una bronca! Le molestaba que yo estuviera en lo que para él es el patio de su casa, porque soy crítico de su gestión. Y menos de un mes después aparecen estas banderas y una está en la puerta de la Bombonera, y no cualquiera llega a la puerta. Si ponen banderas a 20 cuadras, es un loquito, es un tonto. Pero si la ponen en la puerta está claro que esto tiene la complicidad de alguien del club. Y les digo más: me llamó alguien que trabaja en Boca para pedirme disculpas y decirme que para él era una vergüenza lo que había pasado", continuó el periodista.

Luego, volvió a insistir: "Está la mano del Consejo porque soy muy crítico, porque hay un montón de cosas que no me gustan que no se manejan". Y siguió disparando: "Es de una cobardía, son unos cobardes. Sacaron lo peor de la política nacional, donde se usa mucho escrachar a periodistas, políticos, te escrachan, y después algún loquito que va a la cancha se la agarra con uno. Es de lo peor lo que han hecho este fin de semana, y un amigo me decía hoy que es la primera vez en la historia que en Boca se persiguen periodistas".

También, se diferenció de Riquelme. "Yo soy hincha de Boca, nací en el 73 y el primer recuerdo es del Boca de (Antonio) Rattin en 1980. Riquelme tenía dos años y a mí, mi viejo, mi tío y mis primos me llevaban a la cancha de Boca. La diferencia es que Riquelme es de Tigre, no es de Boca", dijo y pasó al aire una vieja entrevista en la que Román reconoce que su papá lo hizo del Matador.

¡Y hay más! Por último, comentó sobre el vicepresidente: "Utiliza a Boca como una empresa familiar, por eso habla de mi club y mi casa. Aprovecha y pone al hermano en el Consejo con un sueldo millonario que no podría conseguir en ningún lado en la Argentina salvo que se lo regale su hermano como vicepresidente de Boca, y después pone a todos sus amigos a trabajar, algunos pueden ser buenos, eh".

"Ibarra dirige la Primera porque es amigo de Riquelme, Gracián es ayudante porque es amigo de Riquelme, Roncaglia firma con Boca porque es amigo de Riquelme, a los 35 años llegando de Chipre. ¿Ustedes se creen que Ibarra va a tener alguna autoridad para decirle que no traiga a Roncaglia? La sensación es que Riquelme maneja el equipo desde Ezeiza, y dice: 'Sacá a Izquierdoz, por ahí esta semana le sacamos el brazalete a Rojo, pongo a Ibarra, bajo a Herrón, pongo a Pompei'. Como están en Inferiores Chipi Barijho, Ledesma, el Negrito Martínez, el Chelo Delgado y todos sus amigos. Y si no sos amigo de Riquelme estás en el horno, si no pregunten a Schiavi, Burdisso o mi amigo Víctor Marchesini que hizo un laburo bárbaro en Inferiores. Los pibes que salen ahora son de todos los que estuvieron años y años laburando en Boca", finalizó el periodista.