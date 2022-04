salvio co.mp4

La panelista leyó el chat y aclaró que el futbolista, de 31 años, fue "escueto pero categórico": "Mirá, Luli, me preguntás cómo me siento y la verdad es que estoy mal con lo que pasó. Yo no busqué el hecho".

"Sólo quería irme y no tener contacto. Ni vi que se cayó o lesionó agarrada a la manija mientras me marchaba con el auto andando", dijo el 10 de Boca.

“Después le pregunté cómo seguía ahora con el presente y cómo estaba respecto a los hijos, porque recordemos que tienen chicos en común”, aclaró Fernández, y continuó con el relato: "Hoy quiero superar este momento, que se aclare, y concentrarme en mis hijos y mi trabajo en Boca. Quiero solucionar este problema y que vivamos en paz y cordialmente".

El incidente fue en la previa a la Semana Santa. Toto Salvio disfrutaba de una cena con su nueva pareja, Sol Rinaldi, en su departamento de Puerto Madero. La joven periodista compartió en sus redes sociales una postal del momento, la cual fue vista por Aravena, quien en marzo se separó del deportista.

El momento que Salvio atropella a su exmujer La secuencia del episodio entre Salvio y su exesposa en las calles de Puerto Madero.

Ante esa foto, la expareja del jugador se dirigió al departamento en cuestión, pero previamente le habría proferido amenazas por tener una nueva novia.

La mujer aguardó hasta que la pareja salieran del lugar y fue en ese entonces que los persiguió caminando y ante un semáforo se acercó al auto que conducía Salvio.

En medio de gritos e insultos, Aravena se arrojó frente al capó del vehículo y Salvio se dispuso a huir del lugar, lo cual intentó a pesar de que su expareja estaba sostenida de las puertas. Tras el arranque, la mujer rodó y cayó al suelo, golpeándose una rodilla.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y en pocas horas se convirtió en la noticia del día y en un escándalo mayúsculo que aún no terminó, ya que hay una causa judicial de por medio.