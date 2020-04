También costará fronteras adentro, claro. Lo admiten los representantes de futbolistas, los que mucho tienen que ver con las transferencias. Consultados por POPULAR, la mayoría habló de una palabra clave y repetida en todo los ámbitos: “Incertidumbre”. Y admiten que también se pincharán los valores de las transferencias, que en caso de tener la suerte de concretarse no representarán los millones de dólares de épocas recientes. Aquí las opiniones de los consultados:

Matías Sabbag: “Hay mucha incertidumbre por lo que puede llegar a pasar. Va a impactar porque los clubes están buscando tener ingresos y seguramente los valores de venta serán menores. Además de la cantidad, teniendo en cuenta que los jugadores van a estar con inactividad y se pensará dos veces qué jugador llevar. Me parece que va a ser un mercado bastante quieto. Esperemos que no, pero en principio eso me parece”.

Nicolás Petropulos: “En clubes pequeños, medianos y ligas no tan fuertes el impacto será importante. Tengo conocimiento que FIFA y CONMEBOL están preparando un plan de contención y rescate a estas instituciones pero tenemos que pensar en una reestructuración.

Ricardo Schlieper: “Es difícil dar un pronóstico exacto. No se sabe cuándo termina esto. Con la realidad de hoy, este semestre está perdido. En Europa, y tal vez llegue acá, UEFA y FIFA barajan la posibilidad de hacer un mercado de pases largo. En Argentina la situación económica está muy complicada. Pero tiene precios razonables para el afuera. Es decir que puede llegar a tener algún beneficio colateral ya que un jugador de nuestra liga tal vez llega a ser una opción más barata del reemplazo europeo”.

Martin Guastadisegno: “De momento ante esta pandemia no hay respuesta exacta. Pero me parece una locura recortar el sueldo a los jugadores. Hoy gana más un futbolista de la liga de Paraguay que uno de la liga argentina. Hasta que no haya una solución médica para el virus el mundo va a estar parado. Estamos pensando que vuelva el fútbol ante que las clases. Las obras sociales, los seguros, las escuelas, no bajan en sus costos. Automáticamente se le pega al jugador de fútbol pensando que todos ganan una millonada. Si el esfuerzo es compartido y todos los gremios hacen un fondo común para aportar a la solución de la enfermedad eso sí es otra cosa”.

Juan Pablo Rossi: “El mercado va a ser distinto. Porque no es que hay una crisis en Argentina, donde los clubes necesitan vender para después incorporar. Hay una crisis mundial y creo que los grandes clubes del mundo lo van a sufrir. Habrá más préstamos en vez de transferencias. Los clubes tampoco van a poder vender demasiado. Vendemos mucho a Europa, México o Estados Unidos. Todos van a estar en la misma”.

Sergio Mandrini: “La incertidumbre es lo que predomina. Dependerá de cuándo empiecen las competencias, siempre y cuando el virus esté controlado. Cosa que no se sabe en qué momento podría ser”.

Gastón González: “Decir cómo va a repercutir con exactitud es todo un misterio. Todo dependiendo de la fecha en que vuelva el fútbol”.

Gustavo Goñi: “El pulso lo marca la incertidumbre. Es apresurado decir qué va a pasar, pero todo parece indicar que no va a ser bueno”.

Emilio Champion: “Hay incertidumbre, veremos cómo se van a organizar los clubes acá, más aquellos que son chicos e incluso los de otras categorías. Hasta abril se va a poder cubrir, pero si esto sigue va a estar complicado. Se va a necesitar la solidaridad de todo el mundo: dirigentes, jugadores, representantes, intermediarios. Todos tenemos que colaborar. La economía estará golpeada. Habrá que ser flexibles en plazos y costos. Nuestra empresa, Football Capital, en caso de que se tenga la suerte de volver seremos flexibles en un montón de puntos”.

Carlos Bilicich: “Va a impactar. Aparentemente muchos clubes van a tener que renovar a sus jugadores hasta diciembre. Eso va a achicar el margen de contrataciones de los clubes. Lo que no va a cambiar, en principio, son aquellos nombres que están en carpeta. Los clubes no van a arriesgar demasiado, achicando costos. La situación no lo amerita y van a jugar con lo que tienen por este momento. Hasta buscarán desprenderse de contratos caros. Los clubes enfrentan una situación económica para la cual no estaban preparados”.

Federico Almerares: “En Argentina se van a tomar decisiones una vez que se empiece a mover la pelota en Europa. Es difícil pensar a futuro con incertidumbre. Van a bajar las cotizaciones. En Europa no se seguirá hablando de 100 o 200 millones de euros. En mi caso sigo buscando, sin cotización, jugadores con potencial europeo”.

Pablo Caro: “Se va a mover muy poco. Los pases serán de bajo valor. Primero habrá que ver que pase esto y luego veremos la reactivación del mercado. Por lo que estuve hablando se viene un mercado extenso, pero no hay nada oficial aún”.

Daniel Luzzi: “Hay un antes y un después de la aparición de esta pandemia. Habrá un impacto económico grande comenzando desde FIFA y pasando por Confederaciones, Asociaciones, Ligas, clubes, árbitros, jugadores, sindicatos, prensa, agentes e intermediarios”.

Rodrigo Riep: “No se sabe qué va a pasar. Sería hablar en el aire y nada serio. Si ya se están activando las renovaciones de los contratos que se vencen seis meses más, prorrogándolos, el difícil que el libro de pases tenga mucho para hacer. No se sabe si lo estiraran y lo pasaron para diciembre. Ni siquiera si arrancará el torneo o si se suspende así como está”.

Nuestro fútbol frente a una “crisis profunda”

Toda esta cuestión del coronavirus paró la pelota en distintas partes el mundo. En el fútbol argentino la actividad está frenada y, a futuro, más allá de algún que otro salvataje que puede llegar desde alguna de las entidades madres hacia los clubes no será suficiente. Varias estrellas de equipos europeos, de millonarios contratos, optaron por reducir su salario en medio de esta pandemia. Incluso hace pocos días Carlos Tevez hizo las declaraciones que le costaron tantas críticas de sus colegas al segurar que los futbolistas podían vivir seis meses o un año sin cobrar. En diálogo con POPULAR, el reconocido representante Juan Cruz Oller explicó cómo impacta toda esta situación en Argentina.

Oller está a cargo de Oller Group, una agencia de representación e intermediación de futbolistas, y conociendo los escenarios tanto locales como internacionales analizó que “el fútbol argentino atraviesa una crisis profunda desde hace muchos años”. La pandemia, que generó un efecto dominó en cuanto al parate del fútbol tuvo una total responsabilidad. “El coronavirus lo que ha hecho es profundizarla”, acotó.

Asimismo, sabiendo cómo es que se manejan las instituciones en Argentina, el representante que entre varios nombres maneja la carrera deportiva de los arqueros Marcos Díaz y Fernando Monetti, el defensor Nehuén Paz (Lecce de Italia), el volante Pablo de Blasis (Eibar de España) y los delantero Carlos Auzqui y José Sand nos explicó: “El sistema está roto, los clubes dependen demasiado de la ayuda del Estado y los gobiernos de turno, así no hay forma de que construir un esquema sustentable”.

La realidad marca que muchos clubes que esperaban poder meter una jugosa transferencia en el mercado europeo de pases de mitad de año ahora tendrán que replantear presupuestos ya que parece imposible con el panorama actual concretar alguna venta. Habrá que ver si aparecen otros mercados que puedan permitir a los clubes salir del paso como el mexicano o el norteamericano, que mueven (o movían al menos) mucho dinero.

Para Juan Cruz Oller, “hay que ir hacia una lógica donde los capitales privados participen, como lo hacen en el resto del mundo. En este contexto, creo que es injusto que los jugadores tengan que pagar los platos rotos, por lo menos los míos no lo van a hacer”.

