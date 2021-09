Un club de la Primera Nacional sueña con Carlitos Tévez

Según trascendió en las últimas horas, desde el club señalaron que Tévez tiene las puertas abiertas si tiene ganas de jugar algunos meses más y, si bien desde la entidad nadie se comunicó con él, podría haber novedades en las próximas semanas.

image.png Carlitos Tévez con la camiseta de All Boys cuando apenas tenía diez años.

El ídolo de Boca decidió dejar el club de La Ribera el pasado 4 de junio, tras lo cual se alejó de todo lo relacionado con la actividad de futbolista y hace unos días compartió un video en su cuenta oficial de la red social Instagram en el que se lo ve disfrutando de una tarde de asado, guitarra y campo con amigos.

En su despedida de Boca, Tévez señaló, entre lágrimas, que se iba porque no tiene "nada más para dar", al tiempo que puntualizó que el club necesita que esté "al 120 por ciento". "Hoy te digo que sí, que me retiro, quizás en tres meses tenga ganas de jugar. Pero en Boca no porque te exige un 120 por ciento que hoy no estoy preparado para dar. En Argentina mi carrera se terminó", afirmó en esa oportunidad.

Esa afirmación dejó abierta la posibilidad de volver a jugar en alguna institución del exterior, tras su paso por Brasil, Inglaterra, Italia y China, ya que en muchas oportunidades el Apache fue terminante al asegurar que en la Argentina no jugaría en otro club que no fuer Boca Juniors.

No obstante, la posibilidad de retornar al profesionalismo en el país, aunque en una división menor respecto a la que siempre disputó, ilusiona a muchos no solo entre los simpatizantes de All Boys sino también a los que disfrutan del buen juego de uno de los mejores futbolistas de las últimas décadas, que el próximo 4 de febrero cumplirá 38 años.