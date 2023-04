Un excampeón con Racing fue increpado por haber aportado a la colecta de Independiente

Si bien la campaña de salvataje fue destinada para los hinchas del conjunto que ganó siete Copas Libertadores de América, cualquier persona puede donar a la causa la cantidad de dinero que desee, y el ex mediocampista que tuvo pasos por San Lorenzo y Quilmes, entre otros, dejó de lado su identificación con el cuadro de Avellaneda y decidió ayudar al rival de toda la vida, algo que la valió varias críticas.

“Felicito a mi amigo Juan Marconi y por supuesto a Santiago Maratea por esta iniciativa de recaudar fondos para Independiente. Por supuesto que ya colaboré y espero que puedan lograr sus objetivos. ¡Saludos!”, compartió en Twitter.

Después de acumular mensajes de detractores y otros que apoyaban su gesto, decidió hacer un descargo por la misma red social. Subió un video y aclaró: “¡Mensaje para los verdaderos hinchas de Racing! ¡Boludos abstenerse!”.

“Simplemente quiero mandarle este mensaje a todos los hinchas en general del fútbol argentino. Colaboré con la colecta de Independiente porque Juan Marconi es amigo mío y porque me parece que es el vecino. Y sin Independiente no hay cásico”, argumentó en el inicio del video.

Y agregó: “Sin Independiente no hay emoción para Racing tampoco. Por supuesto que es un rival. Mis hijos son de Racing. Saludos a todos los que dicen: “No vengas más a la cancha, no te voy a dejar entrar, no podés pisar, vas a ver”. Mis hijos son socios, pago la cuota, la tengo al día en el débito. No quiero que odien a nadie, quiero que sean felices. Sí que tengan rivalidad, pero sin tanta locura. Por eso tenemos que replantearnos un montón de cosas como sociedad”.

“A los que sí me quieren de Racing, que son la mayoría espero, les mando un beso grande, muy agradecidos por toda la muestra de cariño y siempre estoy para colaborar. No busco ni sobres, ni lucrar con el club, ni nada. ¡Aguante Racing!”, concluyó.

El Chanchi Estévez aprovechó para chicanear a Independiente

El goleador de la Academia en ese histórico campeonato del 2001, también realizo un posteo en Twitter respaldando a su amigo y chicaneando a su máximo rival. Utilizó una captura de pantalla de una transferencia de MercadoPago y en la cantidad de dinero transferida puso $21 y en el motivo: "años"; haciendo referencia al último título local de Independiente: el Apertura 2002.