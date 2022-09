Un exdirigente de Racing: "Puse mucha plata para que Independiente se vaya a la B"

Embed

"Te voy a hacer una pregunta y me la tenés que responder con el corazón. Escuchen porque ésta es la mejor pregunta de la historia, no porque la haga yo, si no porque creo que va a contestar. ¿Cuánta plata pusiste para que Independiente se vaya a la B?", le preguntó Azzaro. "Mucha, mucha plata", respondió enseguida Fernández, causando la risa del periodista y la indignación de Ducatenzeiler, quien se metió y expresó: "¿Qué te da risa (a Flavio). Estás hablando de un hecho de corrupción, das pie a que un tipo se auto incrimine". "Noo, ninguna corrupción, era para motivar equipos", se excusó "El Oso".

“A Quilmes también lo motivaste”, devolvió el ex mandamás de Independiente, en referencia al triunfo del Cervecero, que era rival directo del Rojo en la lucha por mantener la categoría, ante Racing. “A Quilmes no hizo falta. Nos ganaron bien, golazo de Cauteruccio”, respondió quién estuvo al frente del fútbol amateur y fue protesorero, entre otras funciones, en La Academia.

20211105091234_racing.jpg

Luego, todavía tentado de la risa, Azzaro repreguntó: “¿Cuánta guita pusiste para motivar, para que Argentinos vaya para adelante?”. “Uno o dos departamentos. Fue hermoso”, remató el directivo, quien contó cómo vivió el día del descenso de su rival. “El 15 de junio de 2013, estaba con mi hijo que tenía 10 años, y yo lo abrazaba, mirando el partido con San Lorenzo, cuando Ángel Correa abrió el pie, y la puso al segundo palo. Le dije, Rami, esto es histórico papito y lloraba”, relató y provocó la reacción de Ducatenzeiler, quien lo cargó con la cantidad de títulos internacionales de uno y otro equipo.

Fernández fue echado de Racing en noviembre del 2021 “por conductas contrarias a la ética y las buenas costumbres”. En ese momento era vocal de la Comisión Directiva y se desempeñaba como presidente del fútbol amateur e infantil. La salida se dio luego de su enfrentamiento con Diego Milito, ídolo y entonces manager albiceleste, y tras la difusión de mensajes de las redes sociales del hijo de Fernández criticando a Miguel Gomis, coordinador general del fútbol amateur.