La derrota no le bajó el precio al reconocimiento de los hinchas para el plantel de River que estuvo a minutos de ser bicampeón. Miles y miles se agolparon sobre avenida Udaondo para que no haya dudas que este ciclo no se mancha y qué hay un "agradecimiento eterno" como decía una bandera.

El amor en la derrota por más dolorosa e increíble quizá tenga el mismo valor que el reconocimiento en la victoria. Más aún cuando no tenga mucha explicación lo qué pasó ante Flamengo y a pesar que el equipo se haya vuelto desde Lima con la medalla del subcampeonato. Es que este equipo de River y esta conducción de Marcelo Gallardo le ha dado a su gente una alegría que ya tiene un valor histórico porque además de los 10 títulos en menos de 6 años le dio la felicidad de 5 eliminaciones a Boca, dos de ellas con título incluido.