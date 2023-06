Unión de Santa Fe le ganó a Gimnasia y salió del último puesto de la tabla

Unión fue más que Gimnasia y se llevó un triunfo merecido. Jugó mejor y tuvo más ocasiones de gol en el primer tiempo, mientras que dominó y controló el complemento con el gran partido de Imanol Machuca en el mediocampo, superando a Ignacio Miramón, que no entró para nada bien al partido.

Sin embargo, Santiago Mele fue el primero en lucirse en Unión: le atajó un penal a Cristian Tarragona a los 31' del primer tiempo. Se movió por todo el arco para sacar de foco al delantero y lo logró: no definió ajustado y llegó a sacar el balón. El uno había estudiado al pateador con el cuerpo técnico y Óscar Piris, compañero y ex jugador del Lobo.

Luego, Unión creció en el segundo tiempo y se puso en ventaja con una jugada preparada: centro con la mano desde el lateral, cabezazo de Mauro Luna Diale y remate certero de Jerónimo Domina para abrir el marcador. Fue el primer grito del delantero de 17 años de las Inferiores del Tatengue.

Tras el gol, Gimnasia fue con más gente en busca del empate pero sin ideas y sin tampoco imponerse en los duelos individuales. Por lo que fueron no más que aproximaciones. No lastimó. De hecho, en todo el partido no logró mostrar un buen juego y arrinconar al rival. Le costó generar ocasiones de gol.

Por último, el local liquidó el partido con un lindo gol de contra-ataque: Machuca lo manejó en modo imparable, zafando de dos defensores, y tocó para Luna Diale, quien dentro del área asistió a Brayan Castrillón, que superó el achique de Tomás Durso para el delirio de toda la cancha.

Con este triunfo, el tercero consecutivo, Unión llegó a 18 puntos y superó a Arsenal (17 unidades) para salir del fondo del campeonato. Por su parte, Gimnasia sigue con 22 puntos y se encuentra decimonoveno, por unos puntos por ahora sigue sin problemas con el descenso de la tabla anual y lejos de los puestos de Copas.