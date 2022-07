Embed

Si bien Huracán dominó mayormente el balón y Unión apostó al contraataque como siempre, ninguno desarrolló su idea de buena manera. Al Globo le faltó creatividad, asociación y agresividad, que suele tener, para atacar el bloque defensivo de su rival. Mientras que al Tate recuperar más y ser rápido para ir de contra.

El local casi no generó y el visitante casi no contratacó. Hubo pocas situaciones de gol, apenas unos pocos débiles remates que atajaron sin problema Lucas Chaves y Santiago Mele. Este panorama se explica también en que en el comienzo no quisieron arriesgar de más, siempre fueron imprecisos y las marcas estuvieron fuertes. Es decir, no se subieron a la punta porque, además de cometer errores propios, se anularon mutuamente.

A Unión, que tenía más la obligación por ser local, tampoco le salió nada: primero Juan Nardoni y después Daniel Juárez se lesionaron y fueron reemplazados por Imanol Machuca y Enzo Roldán respectivamente. Además, a los 25 minutos del segundo tiempo, se quedó con uno menos: Franco Calderón fue expulsado mediante el VAR por un agarrón a Matías Cóccaro, quien se iba mano a mano con Mele.

El visitante tampoco pudo aprovechar esos últimos 20 minutos la superioridad numérica. Fue y fue, pero no logró lastimar. Si bien fue más, el empate es justo. Con este punto, Huracán llegó a 15 puntos y es escolta, mientras que Unión a 14 unidades por las que sigue prendido en el pelotón de arriba de la Liga Profesional.