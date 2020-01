Valenti y el problema de la selección

El preolímpico de Colombia es el primero de los desafíos de la Selección en 2020. De ese Sub 23 saldrán jugadores que formarán parte del plantel de la mayor que tiene una Copa América por delante y el torneo de eliminatorias para el mundial de Qatar. Esos chicos serán parte de las prácticas de la Mayor y se formarán como jugadores de elite para que nadie pueda gritar después que les pesa la camiseta. Serán sparrings, trabarán con Messi en las prácticas.

La negativa del presidente de Lanús, Nicolás Russo, a la convocatoria de su juvenil Lautaro Valenti lo deja señalándose al espejo cuando ofrece sus argumentos.

Dice que a la Superliga le faltó sentarse con la AFA cuando programó el calendario de la última porción del torneo. Como demostración de su descontento comunicó en los medios -no lo hizo ante el comité ejecutivo- que no cederá al juvenil porque no tiene quien lo supla en el primer equipo.

Russo cree que el calendario está mal armado -entre otros, aprobado por el club que él preside- y por eso patea en contra del proyecto de selecciones de la AFA. Y es justamente ahí donde el titular del Grana sugirió que debe funcionar Superliga.

Tal vez el problema no sea la superposición de calendarios -Desde la Superliga recordaron que su aprobación fue unánime- sino de eufemismos. El club prioriza su competencia por sobre la del seleccionado para los juegos olímpicos. Es solo eso. Así como alguna vez Carlos Tevez festejó sobre un travesaño al grito de “la selección-la selección se va a la p... que la parió” cuando Boca no lo cedió y luego sumó la estrella conquistada. La historia es vieja, no la inventó Nicola.

Russo, incluso, estampó su firma cuando desde el comité ejecutivo de Viamonte los clubes se comprometían a ceder a sus jugadores a las diversas convocatorias. El proyecto de selecciones fue aprobado por asamblea dos años atrás.

Entonces, si un club miembro de la asociación desconoce una citación, debería notificarlo al Comité Ejecutivo y este evaluar la elevación al órgano disciplinario competente. Sino, habrá tenido el razón el Tata aquella vez (y esta) cuando pegó el portazo, acusando a los dirigentes de que les importa la rosca más que el fútbol.