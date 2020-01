Luego de dirigir su primera práctica en el predio de Villa Domínico con "un montón de jugadores", Pusineri explicó que van "a evaluar y delinear el plantel que quedará".

"En estos días veremos algunos detalles puntuales de futbolistas que puedan recibir opciones de otros lugares y a partir de ahí se barajarán opciones a seguir", explicó el DT.

"Quiero potenciar a los chicos de las Inferiores, pero no voy a estar atado a poner jugadores que no rinden. No tengo compromisos con nadie. No me ato a ningún esquema, eso depende de los jugadores. Acá va a jugar el que mejor esté", agregó.