Bielsa observó más de 200 partidos del Ajax de Van Gaal gracias a unos VHS que recibía directo desde Europa. "Recién creí que sabía algo de lo que sabía van Gaal cuando acerté todo los cambios sin haberlos visto", comentó y luego aclaró: "Yo no sé qué siente, cómo trasmite lo que siente y no sé qué recursos utilizaba para que adentro del campo suceda lo que él logra que suceda. Por lo cual, del único pedacito de la mente de van Gaal que me apoderé es el de interpretar el juego y proponerle soluciones a través del cambio, que es una cosa mínima".

A Van Gaal no le gustan los jugadores individualistas, distintos, si no los de equipos, que son funcionales a su idea. De hecho, es muy crítico de Messi, aunque él haya dado más de 300 asistencias en su carrera.

"Me gusta Messi como jugador individual. Es el mejor jugador individual del mundo porque sus estadísticas son asombrosas. ¡Me gusta! Pero, ¿por qué no gana la Champions desde hace cinco años? Debe preguntárselo", tiró una vez y en la previa de este duelo disparó: "Messi es el jugador creativo más peligroso, es capaz de crear mucho y marcar goles él mismo. Pero, cuando pierden el balón no participa mucho, eso nos da oportunidades".

Después, dirigió a Riquelme en Barcelona y lo dejó de tener en cuenta porque no jugaba en la posición que le pedía. En su sistema, Román tenía que jugar de puntero izquierdo. No obstante, su fútbol le tiraba más y decidió tirarse por el medio del campo. A pesar de que su lectura no fue mala y dio rédito, al DT no le gustó. "Yo estaba contento, pero al otro día en el entrenamiento me decía: 'usted es un desordenado, todos dicen que jugó un partidazo, pero yo a usted le dije que tenía que jugar de puntero izquierdo'", contó Román.

Pese a que la rompía, con el tiempo jugó cada vez menos también porque no corría para defender y Van Gaal le decía que "es el mejor cuando la tenemos, pero cuando no, es uno menos".

También tuvo diferencias con Di María dirigiéndolo en Manchester United. "Me peleé con él, discutí muchas veces. Me quería ir a la mierda. La dirigencia sabía que mi problema era el técnico. Ganábamos 3-0, hacía un gol y una asistencia y al otro día en el entrenamiento me llamaba y me mostraba videos de los pases que erraba. Y así constantemente", expresó el argentino antes de explotar. En poco tiempo respondió que no lo pusiera si no lo quería y el neerlandés le hizo caso. "En un momento venía jugando bien y me limpió de un día al otro. Dije bueno, lo habrá hecho para que descanse. No entré, y desde ahí siempre al banco".

Por su parte, Chiquito Romero, quien fue su arquero en el Az Alkmaar, destacó de él: "Es una persona que enseña muchísimo al jugador a estar más atento a todas las jugadas. Desde que llegué a Holanda me dijo que el arquero no es arquero en su equipo, sino que es un jugador más. El equipo de él jugaba con once jugadores".

Mientras que Demichelis, recientemente llegado como entrenador a River, lo tuvo en Bayern Munich y lo elogió: "El fútbol alemán era 4-4-2, de ir y venir, ir y venir. Él empezó a poner una pausa. Empezó a abrir los centrales. Empezó a encontrar los interiores. Él cambió. Me marcó mucho como jugador y como entrenador a la hora de ver, analizar y plasmar el fútbol".