Vecchio rompió el silencio: su salida de Racing y su relación con el plantel y Gago

"La decisión es mía, que se la comuniqué al club, siempre con la mejor predisposición, ayudando en toda la etapa de lesión que fue muy dura. Agradezco al club por entenderme este tiempo, ya está firmada la recisión", aseguró Vecchio, este viernes en diálogo con Radio La Red.

"Fue un año muy duro este de la lesión, nunca me había lesionado tan grave. Tuve personas que me acompañaron para salir adelante, el club fue increíble, lo tuve a Capria muy cerca, me ayudó mucho", agregó. Y sentenció: "Con Gustavo Costas no hablé, no tuve contacto. Tuvo palabras muy lindas hacia mí en la conferencia y estoy agradecido, pero lo mejor es ir a otro lado, probar en otro club".

Por otro lado, se refirió a su supuesta mala relación con los referentes del plantel. "Con Gaby (Arias), Leo (Sigali) e Iván (Pillud) teníamos discusiones lógicas de cualquier grupo de trabajo. Tomamos mate en utilería. Se dijo mucho de afuera", aclaró.

Y sobre una pelea con el ex DT, Fernando Gago, confesó: "Me enojé como cualquier jugador que no lo ponen, pero viéndolo de afuera no estaba bien para jugar. Fue una decisión de Fer, no me veía para competir y hoy siento que no estaba al 100%".

Emiliano Vecchio jugó 20 partidos en Racing: cinco goles y siete asistencias.

A su vez, el volante de 35 años dijo que todavía no resolvió su futuro, más allá de que tuvo contactos con "algunos clubes pero la decisión la tengo que tomar con tiempo, tengo una familia y no es fácil movernos a otro lugar". En ese sentido, reveló que Sebastián Grazzini, quien lo tuvo en Racing y asumió en Platense, lo tentó para reforzar al Calamar: "Me llamó pero le agradecí y le dije que no me quería apresurar en tomar una decisión".

De todos modos, el ex Rosario Central anticipó que "la semana que viene defino mi futuro, yo quiero seguir compitiendo, no me importa si es acá o afuera" y descartó de antemano dos posibles destinos: Newell's e Independiente. "Reconozco la grandeza de esos dos clubes, pero por el amor a Central y Racing no iría", expresó.

Por último, Vecchio se refirió a un posible retorno a Rosario Central para jugar la Copa Libertadores. "Es el último campeón y mi puesto está ocupado por Malcorra, que hizo un torneo excelente. Por ahora lo voy a ver desde afuera. En Central tuve uno de mis mejores pasos de mi carrera", cerró.