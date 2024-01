Boca: ¿Cuántas chances tiene Nahitan Nández de volver?

Primero habría que explicar lo que pasó con Nández en el Cagliari. Los aficionados del conjunto italiano lo trataron de "traidor y vendido", ya que sentían que el volante no estaba dando lo mejor de sí por la institución y llevó al propio charrúa a hacer un descargo en las redes sociales.

"Ante las declaraciones y comentarios sobre mí, hoy quiero dar la cara y hablar con el corazón en la mano como siempre lo he hecho. Sentir que quiero irme de Cagliari, de esta ciudad, de esta gente me hace sentir muy mal. Leer que soy un vendido y que ya no quiero luchar por este equipo me entristece el alma", comenzó Nahitan.

El contrato del futbolista vence en junio de este año, es decir que desde ahora puede negociar con cualquier club para sumarse libre a mitad de año. "Elegí quedarme aquí hasta el final de mi contrato para darlo todo por esta isla, a pesar de haber tenido otras ofertas. Aquí nació mi hijo, reconstruí mi familia con mi actual novia sarda. Me sentí como uno de ustedes. Me siento sardo. Cerdeña es mi hogar", dice entre otras cosas el mensaje.

Nahitán Nández La último de Nández en Boca fue ante Atl. Paranaense.

A lo que luego agrega: "No sé si estos serán mis últimos seis meses. No sé si me quedaré aquí un año, 10 o toda mi vida, pero aseguro que estoy feliz de tener la oportunidad de vivir en un lugar como el tuyo y de sufrir y alegrarme contigo", expresó. Entre otras cosas Nández dejó la puerta abierta de su salida y más aún con la relación rota con los hinchas y con parte de los dirigentes del club.

Al saber esto, desde Boca levantaron la vista para estar alertas a lo que suceda con su futuro. Román tiene buena relación, han charlando en varios ocasiones y el vínculo es parecido al que hubo con Edinson Cavani, su compatriota. Además de que el aguerrido mediocampista no ve con malos ojos volver al club.

Hay una sed de revancha con la Copa Libertadores tras su partida luego de perder la final con River en 2018 con Guillermo y marcharse en post octavos de final ante Paranaense estando Alfaro como DT.

Pero no será nada fácil, es una tentación tener a un jugador como Nández libre en junio y muchos clubes tanto de Europa como de América, especialmente desde Brasil, estarían interesados en su ficha. Lo cierto que el uruguayo generó una relación de afecto con el hincha Xeneize y estaría cerca de su familia.

Además de que estará acompañado de los uruguayos como Cavani, Marcelo Saracchi y Miguel Merentiel. ¿Se puede hacer? Si ¿Ahora? Difícil. De ser, será en junio y en libertad de acción. Salvo que el propio jugador luche por su salida ahora y pueda llegar libre o por un bajo costo.

El primer equipo de Diego Martínez en Boca

Se viene el amistoso del Xeneize y Diego Martínez ya paró el equipo para el partido ante Gimnasia y Tiro en Salta. Si bien, aún no lo confirmó el flamante DT de Boca, todo indicaría que ya está el once inicial. El partido se llevará a cabo este sábado desde las 21.00, en el estadio Padre Martearena por Star+.

El equipo iría con: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Pol Fernández, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Ezequiel Bullaude; Luca Langoni y Miguel Merentiel. Esa fue la última prueba de Martínez antes de viajar al norte del país.