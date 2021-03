Vélez cambió su imagen en Córdoba ante la T y sigue puntero

El juvenil Luca Orellano marcó el único gol del partido a los nueve minutos del segundo tiempo, mientras que Thiago Almada falló un tiro penal por primera vez en su carrera a los 62 minutos.

Con este resultado, el Fortín alcanzó los doce puntos en la tabla de posiciones y se mantiene como único líder, en tanto que Talleres suma cinco unidades y solo ganó un partido en la presente Copa de la Liga.

Desde el comienzo del partido el autor del gol dio indicios de su rendimiento individual, porque cuando tan solo se habían jugado cuatro minutos Luca Orellano, el más desequilibrante hasta ese momento, ejecutó un remate de zurda en la puerta del área que se fue apenas desviado por el palo derecho de Marcos Díaz.

La respuesta de Talleres fue instantánea gracias al carácter ofensivo de Nahuel Tenaglia, quien a los ocho minutos se mandó al ataque y enfrentó al arquero del Fortín tras una asistencia de Juan Méndez, pero la definición de "cucharita" para abrir el marcador por parte del lateral que fue pretendido por Bocano fue precisa.

Vélez llegaba mucho por el costado de Ortega, tal como sucedió a los 13, cuando el lateral izquierdo elevó el centro que no pudo conectar de lleno Thiago Almada con un remate que quedó corto y despejó Piero Hincapié en el área chica. Dos minutos después, el pibe de Fuerte Apache tuvo otra chance, pero el golero de la T le adivinó la intención de tirársela por arriba.

Sin romper la paridad al cabo de la primera parte, la tarde cordobesa entregó 45 minutos entretenidos porque el local también sacaba a relucir sus armas, como lo eran los ataques de Diego Valoyes y Carlos Auzqui por los costados y la referencia de "Chapita" Retegui dentro del área.

El segundo tiempo arrancó con malas noticias para el equipo del "Cacique" Medina por la expulsión de Rafael Pérez a los cuatro minutos luego de que el colombiano viera la segunda amarilla por interrumpir el trayecto de la pelota con la mano en un ataque del Fortín.

Además, el mal momento del Tallarín en el partido se reflejó a los 54, cuando Luca Orellano coronó su actuación con un zurdazo dentro del área que se clavó en el ángulo derecho del ex arquero de Boca y Huracán.

Talleres no la pasaba nada bien. Es más, a los 62 Darío Herrera pitó penal para el visitante. Sin embargo, Almada le perdonó la vida a los cordobeses y falló el primer tiro desde los doce pasos en toda su carrera definiendo al palo derecho de Díaz apenas desviado.

Mauricio Pellegrino advirtió que su equipo no aprovechaba el hombre de más dentro del campo de juego. Es por eso que a los 75 mandó a la cancha a Ricardo Centurión, aunque el ex Boca y Racing no logró aportar la inyección necesaria y el Fortín continuó sin poder estirar la ventaja en el Mario Alberto Kempes, aunque generó reiteradas chances como para conseguirlo.

Fue un buen triunfo de los de Liniers luego de la catastrófica goleada sufrida ante Boca en el José Amalfitani. Primero, porque mostró buen fútbol y juego colectivo y, segundo, porque el resultado le permite mantener la cima del campeonato.