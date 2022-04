Vélez cayó ante Nacional y está en la cuerda floja

El partido, que se disputó en el estadio José Amalfitani, se abrió con el gol de Joel Soñora para el "Fortín", a los 15 minutos del primer tiempo.

Sin embargo, a los 31 de esa mitad, y a los 30 del complemento, Emmanuel Gigliotti dio vuelta el resultado para el conjunto "bolso".

Desde los 18 minutos del primer tiempo Vélez jugó con un hombre menos por la expulsión del mediocampista paraguayo José Florentín, por una falta sobre el arquero Sergio Rochet.

Embed

Las cosas parecían que iban a serle favorables a Vélez, porque buscó e intentó en más de una ocasión, y a los 15 Soñora capturó un rebote dentro del área y sentenció a Rochet.

Sin embargo, poco después el paraguayo Florentin no pudo frenarse y se llevó puesto al arquero, provocándole una herida en la cabeza y se ganó la tarjeta roja.

Nacional no había podido tener llegadas claras ante el arco defendido por Hoyos, pero en un pase profundo para Gigliotti, el experimentado delantero igualó las acciones.

Ya el segundo tiempo fue a la inversa, porque Nacional se adelantó en el terreno y fue Vélez el que trató de administrar sus energías y meter una contra, algo que pudo haber traducido en gol con un zurdazo de Pratto que pegó en el poste.

Pero con Gigliotti en el campo de juego Nacional tenía un as en la manga, y tras un centro desde la izquierda, el ex hombre de Boca e Independiente sentenció la historia con un preciso cabezazo.

Con esta derrota, Vélez quedó último en su grupo, con nada más que un punto y con dos partidos jugados como local. Su situación es más que comprometida.

SÍNTESIS

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías de los Santos, Diego Gómez, Francisco Ortega, Máximo Perrone, Luca Orellano, Joel Soñora, José Florentin, Lucas Janson y Lucas Pratto. DT: Julio Vaccari.

Nacional: Sergio Rochet; José Luis Rodríguez, Leo Coelho, Nicolás Marichal, Camilo Cándido, Yonatan Rodríguez, Felipe Carballo, Brian Ocampo, Manuel Monzeglio, Alex Castro y Emanuel Gigliotti. DT: Pablo Repetto.

Goles en el primer tiempo: 15m Soñora (VS), 31m Gigliotti (N).

Gol en el segundo tiempo: 30m Gigliotti (N).

Cambio en el primer tiempo: 29m Alfonso Trezza por Castro (N).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Mathías Laborda por Coelho (N), 10m Santiago Cáseres por Soñora (VS), 17m Diego Zabala por Monzeglio (N) y Leandro Lozano por Candido (N), 27m Abiel Osorio por Janson (VS), 40m Franco Díaz por Perrone (VS), 41m Diego Rodríguez por Yonatan Rodríguez (N).

Incidencia en el primer tiempo: 18m expulsado Florentin (VS).

Árbitro: Eber Aquino (Perú).

Estadio: José Amalfitani.