Vélez festejó en Liniers en la vuelta al gol de Pratto

Los de Liniers se mantienen en el tercer lugar de la tabla con 38 unidades y con el triunfo de hoy quedaron virtualmente clasificados para la Copa Libertadores 2022. Si mañana Boca no logra derrotar a Independiente y Defensa y Justicia no suma de a tres, se asegurarán un lugar en la fase de grupos. Si no, tendrán que esperar un poquito más, pero es casi imposible que no logren su lugar en el principal certamen continental.

Desde el arranque el equipo de Liniers se adueñó del balón y supo imponer su juego neutralizando al rival. Al Bicho se le complicó revertir la situación y sufrió la presión en el transcurso de los primeros minutos.

A los 10 minutos el local tuvo un buen tiro libre pero Thiago Almada no logró definir de la mejor manera y la pelota salió por arriba del travesaño del arco de Federico Lanzillota.

El local continuó teniendo las chances más claras a medida que avanzó la primera parte. A los 14 fue Matías de los Santos quien se acercó a la apertura del marcador, ganando en la altura, pero su definición fue tapada con éxito por el arquero visitante. Poco tiempo después Cristian Tarragona capturó un rebote pero su disparo se fue muy cerca del palo.

Recién a los 29 minutos Argentinos encontró el espacio para generar la primera opción clara. Kevin MacAllister llegaba para cabecear en el primer palo pero el centro fue cortado con lo justo por un defensor rival.

El conjunto de La Paternal comenzó a controlar el ritmo del juego en el final de la etapa y Vélez perdió la tenencia del balón que le permitía atacar con más constancia. La igualdad se vio reflejada en el resultado parcial, que se mantuvo 0-0 en los primeros 45 minutos.

La intensidad bajó en el complemento y las imprecisiones predominaron.

La acción se reanudó a los 32, cuando el Bicho sufrió la expulsión de su capitán. Tras cometer una fuerte falta sobre Juan Lucero, Miguel Torrén tuvo una imprudente reacción frente al árbitro y terminó recibiendo la tarjeta roja. El conjunto visitante se quedó con 10 jugadores y con el equipo totalmente desacomodado.

Vélez supo aprovechar rápidamente el desorden del rival y a los 35 logró ponerse en ventaja. Lo hizo mediante una jugada de pelota parada, que culminó Lautaro Giannetti, quien ingresó sin marca al área y de cabeza festejó el 1-0 que puso arriba a los de Liniers.

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino volvieron a encontrar espacios sobre el final y con un golazo de Lucas Pratto, el primero en su vuelta a casa, terminaron de liquidar el encuentro. El delantero cerró una gran jugada y colocó el 2-0 definitivo.



En la siguiente fecha de la Liga Profesional, Vélez visitará a Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors deberá enfrentarse con Gimnasia y Esgrima de La Plata.