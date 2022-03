Vélez goleó 5-0 a Cipolletti y avanzó a los 16avos de final

En el comienzo, Cipolletti se mostró compacto y con ideas claras para evitar que el rival imponga su juego. Mientras que Vélez tuvo dificultades para romper con la defensa rival y generar jugadas que le permitan avanzar la mitad de cancha.

Si bien el conjunto de Río Negro planteó un buen partido, no supo cómo llegar al área del contrincante para acercarse a una posible apertura de marcador.

El poco ritmo a la hora de manejar el balón, le impidió a los dirigidos por Mauricio Pellegrino encontrar con facilidad los espacios para atacar.

Recién a los 37 minutos Vélez pudo gritar el primer gol del encuentro. El juvenil Franco Diaz llegó al área y empujó el balón marcando el 1-0 que le permitió a los de Liniers irse al descanso con la mínima ventaja a su favor.

https://twitter.com/TyCSports/status/1498793022376534016 ¡GOL DE VÉLEZ! Franco Díaz abre el marcador ante Cipolletti, por los 32avos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/BBO1lqSP6f — TyC Sports (@TyCSports) March 1, 2022

Vélez salió con todo al segundo tiempo y a los 5 minutos celebró el 2-0. Tras una gran jugada y pase de Luca Orellano, Mateo Pellegrino definió y marcó su primer tanto con la camiseta del Fortín.

https://twitter.com/TyCSports/status/1498800550590177282 ¡GOL DE VÉLEZ! Pellegrino mete el 2-0 ante Cipolletti, por los 32avos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/J2Bd9f5MIL — TyC Sports (@TyCSports) March 1, 2022

El segundo gol le devolvió la confianza a los de Liniers y se adueñaron por completo del balón. Cipolletti comenzó a sufrir cada vez más la presión del rival y se fue alejando de un posible descuento.

Los de Liniers pudieron plasmar su buen rendimiento en el resultado parcial y con el tercer tanto le quitaron las esperanzas al conjunto de Federal A. A los 28, Julián Fernández definió fuerte y al medio frente al arquero rival y marcó el 3-0.

https://twitter.com/TyCSports/status/1498806748068687875 ¡GOL DE VÉLEZ! Julián Fernández marcó el 3-0 ante Cipolletti, por los 32avos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/sZNDQI5Bwv — TyC Sports (@TyCSports) March 1, 2022

Luego de lucirse en varias jugadas a lo largo del partido, a los 32 Luca Orellano -la figura- marcó un gol más que merecido. El 10 definió al primer palo y anotó el 4-0.

https://twitter.com/TyCSports/status/1498807641593860097 ¡GOL DE VÉLEZ! Orellano metió el 4-0 ante Cipolletti, por los 32avos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/7Zlkefdxra — TyC Sports (@TyCSports) March 1, 2022

Sobre el final y tras un buen pase de Agustín Bouzat, Santiago Castro superó al arquero con su disparo y completó la goleada colocando el 5-0 definitivo.

https://twitter.com/TyCSports/status/1498810806665940998 Así Santiago Castro cerró la goleada por 5-0 de Vélez ante Cipolletti para pasar a 16avos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/Aj7WzQPiCC — TyC Sports (@TyCSports) March 2, 2022

SINTESIS

Vélez: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Lautaro Giannetti, Matías y Francisco Ortega; Luca Orellano, Franco Díaz, Nicolás Garayalde y Lucas Janson; Lucas Pratto y Mateo Pellegrino. DT: Mauricio Pellegrino.

Cipoletti: Facundo Crespo; Brian Berlo, Manuel Berra, Elvis Hernández y Gastón Rosello; Boris Magnano, Brian Meza, Maximiliano Amarfil y Maximiliano López; Maximilano Fornari; y Diego Bielkiewicz. DT: Germán Alecha.

Goles: en el primer tiempo, 37m. Díaz (V). En el segundo tiempo 4m. Pellegrino (V); 27m. Fernández (V); 32m. Orellano (V); 43m. Castro (V).

Cambios: en el segundo tiempo, 6m. Gustavo Britos por Hernández (C); 17m. Ezequiel Ávila por Amarfil (C); 21m. Joel Soñora por Pratto y Julián Fernández por Janson (V); 25m. Cristian Taborda, Diego Aguirre y Fernando Pettineroli por Bielkiwicz, Fornari y López (C); 25m. José Florentín por Díaz (V); 32m. Agustín Bouzat y Santiago Castro por Orellano y Pellegrino (V).

Árbitro: Mario Ejarque.

Estadio: Lanús.