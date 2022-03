Vélez Sarsfield: le piden la renuncia a Mauricio Pellegrino

Tras perder anoche con Argentinos Juniors por 1 a 0, Vélez sumó apenas seis unidades y solo obtuvo un triunfo en los siete partidos que van de la Copa de la Liga, con lo que marcha último en la zona B.

Aunque hasta la semana pasada la CD de Vélez había dicho que era de respetar contratos, la actualidad del equipo, semanas antes de que empiece a competir por la Copa Libertadores, preocupó a toda la dirigencia de la institución, que hoy se reunió con el DT.

Según fuentes del club, la mesa chica de la CD que encabeza Sergio Rapisarda está fracturada por cuestiones que exceden al tema del director técnico, pero los principales dirigentes y Bassedas unificaron una postura ante el entrenador.

En esa primera reunión, acordaron pedirle la renuncia a Pellegrino y luego inclusive barajaron nombres de sucesores; el ex defensor, sin embargo, solicitó una reunión con el plantel para ver si consigue apoyo y los ve comprometidos con el proyecto. En caso contrario, se sentará con Bassedas a acordar su desvinculación.

De los posibles sucesores, el ex Lanús Luis Zubeldía contestó que no ante un sondeo, ya que afronta un tema familiar que desea solucionar y por eso no trabajará al menos durante los próximos seis meses.

FUENTE TELAM