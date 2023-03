Se trata de Lucas Janson. El atacante de 28 años sufrió un desgarro y no podrá ser de la partida ante el Ferroviario, aunque la buena noticia es que los estudios revelaron que la lesión es leve, por lo que solo le demandará 10 días de recuperación. Y como luego de esta jornada que cerrará el Fortín habrá fecha FIFA, el ex Tigre no tendrá problemas para llegar en óptimas condiciones al próximo partido.

Janson se ha convertido en uno de los baluartes de la V Azulada, a punto tal de que es el máximo goleador velezano en Copa Libertadores, y llevó la cinta de capitán durante la larga ausencia por lesión de Lautaro Giannetti.

El oriundo de Olavarría fue al banco de suplentes contra Platense y no ingresó, y si bien Gareca no detalló si su ausencia se debió a una decisión futbolística o a molestias físicas del delantero, Janson no llegaba al 100% y su nivel en los últimos partidos había bajado con respecto al mostrado durante todo el 2022 y los primeros partidos de este año.

Gareca recupera a un soldado importante

Santiago Cáseres se sumó a los entrenamientos este miércoles y por primera vez practicó a la par del grupo, luego de lo que su lesión en el tobillo. Así, el volante con pasado en Villarreal comienza a encarar la etapa final de su recuperación y, al igual que Janson, seguramente esté disponible en la primera fecha post parate, el último fin de semana de marzo.