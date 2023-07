Vélez Sarsfield y Godoy Cruz repartieron puntos en Liniers

Empate agridulce. Vélez controló gran parte del partido, pero no pudo convertir la superioridad evidente en muchas situaciones de gol, aunque de todos modos, nunca pareció sentirse en jaque. La llegada de Méndez renovó anímicamente al Fortín, pero también futbolísticamente. Defensivamente es más sólido, Gianluca Prestianni está en un nivel muy alto, y Walter Bou recuperó su mejor versión.

Godoy Cruz, que de local parece imbatible pero de visitante le cuesta, no es un equipo fácil de voltear: con la pelota juega bien, y sin la pelota es muy ordenado y disciplinado. Esta tarde le faltaron de sus futbolistas más determinantes, como lo son Hernán López Muñoz y Tadeo Allende, y el equipo lo sintió mucho en la creación y fundamentalmente en la concreción de jugadas.

Así, el primer tiempo dejó un 0-0 tibio pero con la sensación de que si aceleraba, Vélez lo ganaba. Y temprano en el complemento, Bou recuperó ante Pier Barrios y ganó una falta. Él mismo ejecutó el tiro libre y centró para Giannetti, que durmió al propio Barrios y anticipó una mala salida del 'Ruso' Rodríguez y convirtió el primero.

Giannetti es otro de los que el arribo de Méndez lo potenció: el zaguero, capitán del equipo, jugó poco este año por lesiones, y ahora que regresó despertó nuevamente el interés de Boca. Aunque su intención es quedarse en Vélez. El otro del Fortín que quiere Juan Román Riquelme, y que su traspaso sí podría cerrarse es Lucas Janson.

Luego del gol, Vélez ahí sí empezó a hacer mérito para meter el segundo, pero Daniel Oldrá movió el banco y el Tomba reaccionó a tiempo. A los 30', el ingresado Larrosa le ganó la cuerda a Giannetti y tocó atrás para la llegada de Thomas Galdames, que la empujó al gol y empardó la historia.

El final del partido tuvo al equipo local yendo decididamente hacia adelante, no conforme con el empate. Pero no le dio la nafta ni el tiempo, por lo que repartieron puntos en el Amalfitani. El torneo de Godoy Cruz es muy bueno y actualmente está en zona de clasificación a copas. Vélez revivió con Méndez pero tras dos triunfos al hilo no pudo aprovechar el envión y seguirle escapando a la parte baja de la tabla.

En la próxima fecha, el Fortín visitará a Sarmiento de Junín, mientras que el Tomba recibirá a Defensa y Justicia.