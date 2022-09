Vélez va por el milagro ante Flamengo: "La serie no está cerrada"

Ni siquiera los datos son algo optimistas para el elenco argentino. Pero, el Fortín avisó enseguida después del golpe que no se da por vencido y va por el milagro.

"Lo sufrimos, no nos encontramos en partido en ningún momento, pero quedan 90 minutos. Va a ser difícil, pero sabemos que tenemos que dejar bien parado a Vélez allá", expresó el defensor Leonardo Jara, quien luego agregó: "Va a ser un partido en el que tenemos que estar al 200%, no esperábamos este resultado, no esperábamos irnos así a definir a Brasil, pero es lo que nos toca. Hay que trabajar, hay mucho por corregir, pero la serie no está cerrada más allá del resultado".

Embed

El exBoca también analizó: "Sabíamos que nos enfrentábamos a un gran rival, sabíamos que podía pasar esta situación. Adentro se vio un partido muy difícil, no le pudimos agarrar nunca la mano, ellos juegan muy bien, con jugadores de muchísima jerarquía, que hace dos años estaban jugando finales de Champions". También, dijo que "es muy difícil contrarrestar eso", pero lanzó: "Tenemos nuestras armas, fe y vamos a ir con todo".

Además, Fernando Machado, asistente técnico del entrenador Alexander Medina, que estuvo al mando del equipo en el encuentro en Liniers porque el Cacique debió cumplir una fecha de suspensión tras la expulsión con Talleres, comentó: "Vamos a seguir peleando porque así lo sentimos en la vida como en el fútbol. Si te equivocas, la jerarquía de Flamengo te hace pagar". Y dijo qué necesitarán para lograr su objetivo: "Allá hay que hacer un partido sin errores, aprovechar momentos, ser 100% efectivos y más sólidos".

Vélez va por una gran hazaña debido a que Flamengo, de por sí candidato a ganar la Libertadores desde el inicio del certamen, está invicto hace 13 partidos y no solo le debe ganar, si no golear por 4 a 0 como mínimo y en su casa, donde ganó todos los partidos que disputó allí por esta Copa. Como si esto fuera poco, el Fla no pierde un partido con un club argentino hace 13 cruces.