Ahora, el destino vuelve a enfrentarlos: uno como presidente de Estudiantes y el otro como entrenador de su clásico rival, Gimnasia y Esgrima La Plata. Por eso, a principios de la semana, Maradona no perdió el tiempo y atendió a Verón: "Hay una yunta enfrente que me tiró los huevos para abajo y no la perdono".

Sin embargo, el ex jugador del Manchester United y Lazio, entre otros, prefirió no entrar en la polémica. "Me alegra que Maradona dirija un equipo. Que esté vinculado a Gimnasia para el platense es importante más allá de las chicanas y de todo lo que se pueda discutir", aseguró en diálogo con Closs Continental.

Y agregó: "Yo como presidente del club difícilmente no pueda reconocer la importancia la trascendencia de Maradona por sí solo, en posicionar a Gimnasia en el centro de la escena. Lo felicito y que sea con suerte".

A diferencia de sus palabras de apoyo a su ex entrenador, Verón no dejó pasar la cuestionable actitud de Matías Morla, abogado del mejor jugador de todos los tiempos. "Si largás un tuit es porque lo largás. Si no lo largás, ¿cómo es que no lo largaste? Como institución, debemos tratar de ser responsables, de bajar los niveles de histeria y confrontación en estos momentos", reflexionó.

