Los clubes saludaron a Diego Maradona y Riestra entró en acción

El de Lanús, por ejemplo, fue uno de los más creativos: “¡Escuchá, @gimnasiaoficial! ¿Podremos jugar de nuevo el partido de la primera fecha? Es que nos morimos de ganas de recibir a Diego en La Fortaleza, en su ciudad”, dice el tuit.

Entre los clubes de ascenso quien primero se sumó a la lista fue uno de los clubes que más quiere a Diego y que también tendría un vínculo muy estrecho con el Diez. Deportivo Riestra, el club gerenciado por Víctor Stinfale, le dejó un mensaje al Diez. “Felicidades Diego por tu regreso al Futbol Argentino! Riestra está con vos. Vamos por más!!”, dice. Diego y Riestra tienen un amor particular.

Stinfale trabaja con Diego desde hace años y fue una pieza clave para su llegada a Dubai. El Diez generó un vínculo con el club que gerencia el abogado y tanto es así que quienes editan los videos de los rivales son entrenadores y especialistas en ediciones digitales que les acercó el propio Stinfale. Diego ya se comunicó con el abogado y le pidió que vuelva a hablar con ellos para que le dieran una mano en el día a día del análisis de los rivales.

Embed Ahora con Stinfale pasando info de Gimnasia pic.twitter.com/u9VvKydn7r — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) September 6, 2019

Matías Morla subió un tuit en el que contó: “Ahora con Stinfale, pasando info de Gimnasia”, dice. Esa info tiene que ver justamente con el pedido que el Diez le hizo al abogado. Riestra tiene un desarrollo particular para la categoría en lo que tiene que ver con análisis de videos de los rivales y el Diez lo quiere contar para su etapa en el Lobo. Ese mismo sistema Stinfale se lo dio en Fujairah y en Dorados de Sinaloa donde Maradona llegó a tres finales.

Maradona Riestra.jpg

Llamó la atención entre los saludos las ausencias, aunque algunas parecen tener explicación más que evidente, de algunos clubes de primera. River, San Lorenzo y Rosario Central no saludaron el regreso de Maradona. El fanatismo del Diez por Boca claramente no motivó a la dirigencia de D’Onofrio para expresar sus deseos y lo mismo pasa con Central. Es que Diego jugó en Newell’s y desde 1993 los canallas no tienen el mejor de los recuerdos. En San Lorenzo, tal vez, la enemistad con Tinelli fue la clave. Lo cierto es que el fútbol argentino saludó la llegada del Diez y su querido Riestra ya se puso a disposición.

