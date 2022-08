Vídeo: así está Chiquito Romero para atajar en Boca

Eliana Guercio, esposa de Chiquito Romero, compartió hace unos días su entrenamiento en el predio de AFA. "Estás así, mejor que antes", escribió la mujer. ¿Debuta el domingo ante Racing?

Sergio Romero llegó a Boca para reemplazar a Agustín Rossi, quien no llegó a un acuerdo con la dirigencia para renovar su contrato. El domingo, desde las 20.30, después del choque por Copa Argentina de este miércoles, el Xeneize visitará a Racing. ¿Debutará en el clásico? Está la duda. Porque hace cuatro meses no juega por una operación en una rodilla. "En este momento tengo que ponerme a disposición del DT, que vea como estoy y si puedo jugar. Todavía me falta tiempo", expresó Chiquito en conferencia de prensa, aunque aclaró: "Yo físicamente estoy muy bien".