El Pipita recibió solo y de frente al arco tras una maniobra de Cristiano Ronaldo, pero le apuntó mal y la tiró afuera. De no creer.

La jugada:

Desde otro ángulo:

Embed Que este gol se lo coma Higuaín es típico de él.. #JuveSamp pic.twitter.com/2BeTRHImFc — Deportes y Noticias (@wilnoticias) July 26, 2020

No fue la única jugada que le provocó frustración al goleador argentino. Higuaín también se fastidió incluso en el segundo gol de su equipo. Y no vio la conquista por estar enojado. ¿Qué pasó? Esperaba la pelota, no se la dieron y miró para otro lado como gesto de reprobación.

La escena: