Por su identidad canalla, hay quienes se inclinan por Pablo Vitamina Sánchez, quien se formó en el club, fue jugador de la institución y tuvo un breve paso como entrenador, que -por cierto- no fue exitoso.

"Esta pelea por ver quién dirigirá al club es desigual. Carlos Tevez no tiene la culpa de esto, a él lo pusieron ahí. Hay un quilombo dirigencial y si a mí me toca agarrar el equipo me sentaré a que me expliquen", señaló Sánchez al programa radial Al fondo de la red, de La Red Rosario.

"Se está especulando mucho sobre esta situación. Apenas se fue Somoza me llamo el presidente para que vaya a darle una mano al club", agregó.

"Conmigo no habría problema por lo económico, el presidente me dijo que iba a hablarlo con Ricardo Carloni. Después de eso no sé que paso, yo estoy tranquilo", continuó Vitamina.

"En las buenas y en las malas siempre voy a seguir siendo hincha de Central. Quiero que le vaya bien toda la vida y seguiré pensando igual sea como sea la definición", concluyó el exfutbolista canalla.