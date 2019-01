Desde su llegada al club, el DT lo dejó en claro y borró a pesos pesados como Víctor Vera, Germán Denis, Jorge Ortíz y Hernán Pellerano. Ya en su segunda campaña se cargó a algunos nombres que él mismo pidió como Walter Erviti y Jonás Gutiérrez. Y, ahora, las partidas de Emmanuel Gigliotti, Leandro Fernández y Fernando Amorebieta no hacen más que confirmar este modus operandi del técnico que lideró al campeón de la Sudamericana 2017.

Esta tarde, sin ánimos de despertar una nueva polémica, Walter Erviti mencionó las razones que podrían incomodar a los dirigidos por el entrenador. “Ariel tiene una manera de exigir que lleva al jugador al límite. No es fácil ser cordial y exigir mucho, y los jugadores no siempre se dan cuenta de esa estrategia. Para mi es válida porque después rinde en la cancha. Tiene un método donde su cuerpo técnico es cordial pero él es el que exige”, definió en diálogo con TyC Sports.

Además, el ex Banfield y Boca, entre otros clubes, mencionó la partida del “Vasco” –quien antes de dejar el país reveló que Holan le dijo a su representante que “iba a ser el jardinero mejor pago de Argentina”-. “Lo conozco a Fer y me parece una excelente persona. No lo veo con la necesidad de inventar algo. Es muy difícil que te digan eso”, aseguró.

Todas cuestiones que van a quedar atrás si la “MaquiHolan” vuelve a funcionar como el hincha espera cuando se reanude la Superliga y, sobre todo, cuando comience el torneo continental.

