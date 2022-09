Wanda Nara reveló qué haría si Mauro Icardi jugara en Boca

Pero, luego, fue más allá. "Yo soy de River, pero no tendría problemas en gritar los goles de Boca", lanzó la actriz, quien ya había dado el visto bueno en 2019. "Boca es un gran equipo y a mí me gustaría que un día Mauro pueda jugar ahí. Al margen de que soy de River, valoro y sé lo que es para un jugador entrar a jugar en la cancha de Boca. Y si algún día se da la oportunidad soy la primera que no podría poner piedras porque sé cómo se encuentra De Rossi en Argentina, porque lo hablo en el programa nuestro (Tiki Taka) de fútbol y está muy feliz. Cada vez que (Daniele) habla con argentinos o italianos resalta lo que es jugar en Argentina", dijo.

ICARDI.jpg

Después, este martes Wanda confesó que además de seducirle la idea de que Mauro juegue en Argentina, también le encantaría que lo haga en la MLS, donde el Inter Miami estaría interesado en contratarlo. "Estuvimos hablando y nos imaginamos vivir un tiempito acá, en Miami. Es un destino que nos gusta". En la misma sintonía, afirmó: "Seguramente, es un destino increíble, un gran equipo. Me gustaría que Mauro pueda jugar allá”.

Pero, lo cierto es que, con el mercado de las mejores ligas de Europa cerrado, en las últimas horas avanzó mucho la llegada de Icardi al Galatasaray de Turquía. El rosarino de 29 años llegaría al club de Estambul a préstamo con opción de compra. Será el tercer argentino en dejar el PSG en este mercado de pases después de las salidas del club de Leandro Paredes y Ángel Di María, quienes llegaron a Juventus. El único que se quedó es Messi.