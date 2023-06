Zlatan Ibrahimovic anunció su retiro y Milan lo despidió a lo grande

El sueco, que estuvo en el palco presenciando el duelo, recibió el homenaje del club y de los propios hinchas: los ultras le hicieron un mosaico gigante que formó "Godbye", jugando con las palabras 'goodbye' (adiós en inglés) y 'god' (Dios en inglés).

Y una vez consumado el triunfo de Milan, los jugadores formaron un pasillo y, luego de que se exhiba en las pantallas del estadio un video con sus mejores momentos en el club, Zlatan ingresó al campo de juego, donde recibió una camiseta firmada y, entre lágrimas, anunció su retiro del fútbol.

"Tantas emociones en este estadio. La primera vez que llegué a Milán me dieron felicidad. La segunda, amor. Quiero agradecer a mi familia por su paciencia. A mi segunda familia: los jugadores. Al entrenador y a su cuerpo técnico la responsabilidad que me ha dado", expresó entre lágrimas.

Y luego agregó: "Por último, pero lo más importante, de corazón quiero agradecerles a los fans. Me recibieron con los brazos abiertos, me hicieron sentir como en casa. Seré hincha del Milán de por vida. Es hora de decir adiós al fútbol, no a ti. Vamos Milán y adiós".

La noticia fue toda una sorpresa: hace tiempo que se sabía que Ibrahimovic dejaría el Milan -a donde regresó en 2020- el 30 de junio, cuando finaliza su contrato, pero él mismo había asegurado recientemente que no tenía intenciones de colgar los botines. De hecho, el poderoso empresario italiano, Silvio Berlusconi, ex propietario del Rossonero y actual dueño del Monza, le hizo una jugosa oferta y medios italianos informaban que el sueco analizaba aceptarla.

Zlatan fue operado en mayo de 2022 por una lesión en su rodilla izquierda y estuvo casi un año sin jugar. Este año volvió a disputar partidos, pero nuevamente debió parar por lesiones musculares y molestias en la rodilla.

Exitosísima carrera de 'Ibracadabra': 496 goles en 827 partidos en clubes (Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United y Los Ángeles Galaxy), y 62 gritos en 122 encuentros con la Selección de Suecia. Además, ganó ¡32 títulos!. Se retira una leyenda.