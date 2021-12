Zubeldía se despidió de Lanús: "Hoy me voy mejor entrenador"

"Fueron tres años y medio hermosos. Hoy me siento con la tranquilidad de haber estado cuando se nos requirió. Lanús está más vivo que nunca en cuanto a estructura y futuro", comentó Zubeldía desde el campo de juego del Estadio Néstor Díaz Pérez.

En cuanto a lo que le dio Lanús, valoró: "Vino un buen entrenador con su grupo de trabajo y se va un mejor entrenador. Así como dijimos presente en un momento importante del club, ahora nos vamos aún mejores profesionales. No solo yo, sino todo el cuerpo técnico".

En ese sentido, contó que "Vine un adolescente cuando tenía 15 años y me fui hecho un hombre . Ya profesional, aprendiendo muchísimas cosas y mejor entrenador".

Por otro lado, destacó la importancia de su grupo de trabajo: "Me apoyo muchísimo en mi cuerpo técnico. Son parte importantísima de cualquier director técnico. En la foto sale Luis Zubeldía, se habla de mí, pero hay ocho personas por detrás nuestro".

"Lo que mas destaco es la sincronización que tenemos. Bielsa nos inspiró a la mayoría de los entrenadores jóvenes. Pero no puedo obviar a Menotti y Bilardo. Es un libro que lo tenemos ahí, porque no todos los países lo tienen", continuó por esa misma línea.

En tanto, subrayó que "Lanús significa todo. Vine a los quince años, me hice profesional, me recibí en el secundario acá, me convertí en entrenador profesional acá, conocí a mi esposa acá y mi hija nació cuando yo dirigía en Lanús. Ese es el todo".

Por último, dejó su mensaje para los hinchas: "No compremos las urgencias que tienen los demás equipos. El ser de Lanús es otra cosa: es barrio, es crecimiento, pero todo a nuestro ritmo. La séptima estrella va a llegar por consecuencia".