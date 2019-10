Corazon delator

2 | Lou Reed y David Bowie | Hop Frog (Cuento: Hop Frog)

3 | Nightwish | The Poet And The Pendulum (Cuento: El pozo y el péndulo)

4 | Queen | Nevermore (Poema: El cuervo)

5 | Bob Dylan | Just Like Tom Thumb's Blues (Cuento: Los crímenes de la calle Morgue)

6 | Iron Maiden | Murders in the Rue Morgue (Cuento: Los crímenes de la calle Morgue)

7 | The Cask of Amontillado | The Alan Parsons Project (Cuento: El tonel de amontillado)

8 | The White Stripes | Red Death at 6:14 (Cuento: La máscara de la muerte roja)

9 | The Cure | Just Like Heaven (Poema: Annabel Lee)

10 | Rammstein | Stein um Stein (Cuento: El tonel de amontillado)