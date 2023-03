Advierten sobre los cambios en el océano y sus consecuencias

El joven nacido en 1999, participó en la reciente conferencia mundial "Our Ocean Panamá 2023" y explicó que en el 2021, luego de que le seleccionaran sus trabajos, empezó a trabajar para National Geographic, como uno de los 25 exploradores que tienen en el mundo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de N I C O • OCEAN LIFE (@nicomarinb)

Con este apoyo, Nicolás comenzó a girar por el mundo para retratar lo que pasa adentro del mar y la vinculación entre las problemáticas ambientales y sociales se le volvieron cada vez más evidentes.

"Las problemáticas de los océanos son muchas: contaminación por plástico, por hidrocarburos, sobrepesca, pesca ilegal, la necesidad de expansión de las áreas marinas protegidas, y, lo más urgente actualmente es frenar la minería submarina porque es una actividad de la que no conocemos las consecuencias; ni los científicos pueden dar respuestas sobre qué pasaría; entonces es probable que se generen daños irreversibles", sostuvo.

Y para que podamos entender mejor a lo que se refiere con los problemas ambientales, señaló: "En estos últimos años pude ir a documentar la pesca ilegal en la costa africana. Entre 2016 y 2020 se encontraron más de 20 mil cuerpos de personas tratando de ir a Europa desde Senegal. Y esto no es porque la gente quiere vivir en Europa porque sí, sino porque no hay peces en el mar senegalés, que era el principal medio de vida de las comunidades costeras desde los 80, después de una gran sequía. Y hoy no tienen un solo pez".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de N I C O • OCEAN LIFE (@nicomarinb)

"Entonces -dice- cuando uno habla de pesca ilegal o sobrepesca, no está hablando sólo de la ruptura del ecosistema marino, sino de comunidades enteras afectadas. Si no vinculamos los temas ambientales a las problemáticas sociales es un discurso completamente vacío, porque las sociedades, todos nosotros, vivimos en un ambiente en el que generamos problemas y luego los sufrimos".

Minería submarina en Argentina

El joven explicó que de Latinoamérica, Argentina, México y Brasil no se expresaron en contra de la minería submarina, lo que para él constituye un problema: "Lo que pretende hacerse a nivel mundial es una exploración en busca de oro y litio y para hacer un mapeo de donde se encuentran estos metales. Casi no conocemos el fondo del océano, pero ya se está pensando cómo explotarlo", dice con preocupación.

En julio de 2021, Nicolás fue uno de los expositores en las audiencias públicas dispuestas por el partido de General Pueyrredón por la actividad de exploración y -eventualmente- extracción de petróleo en la plataforma submarina argentina, en una zona ubicada a poco más de 300 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata.

"El CAN 100 (donde está planeado hacer la exploración) es candidata a zona protegida por la diversidad de especies que alberga (...) Actualmente se realizan exploraciones sísmicas en muchos lugares y como fotógrafo me tocó ver ballenas muertas en la costa de nuestro mar y eso es sólo una ínfima parte del problema", dijo durante la audiencia Nicolás.

"En algún momento pensamos que lo íbamos a detener porque de hecho esta actividad está en contra del Acuerdo de Escazú (un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe); pero siguen avanzando. Entonces, lo que vemos es que es importante que se hagan leyes y tratados internacionales pero con eso sólo no alcanza, las comunidades tienen que movilizarse", concluyó.