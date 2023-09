Afirman que cada fin de semana hay 2.100 "fiestas tóxicas" en plazas del país

Así lo informó el especialista Claudio Izaguirre, titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, manifestando que “el crecimiento de consumidores en estas fiestas en plazas de todo el país es más que preocupante, y debemos decir que trae otros problemas, para quienes estudian o trabajan, como también hay que mencionar que los concurrentes son cada vez más chicos, incluso hay niños que consumen drogas en estos espacios al aire libre”.

“Cuando comenzamos a visibilizar el problema de las drogas y el alcohol en las plazas, en enero de este año, teníamos 700 fiestas registradas por fin de semana. A mediados de año creció a 1.500, y ya estamos en 2.100 en todo el país. Antes de la pandemia el fenómeno se daba con las fiestas en quintas y ahora tenemos este problema, que tiene una raíz común: el ordenamiento mafioso para captar a consumidores por fuera de los boliches”, dijo Izaguirre.

Acerca de la problemática, la Asociación Antidrogas viene siguiendo lo que ocurre en muchos puntos del país. “Un grupo de vecinos de la Plaza Atalaya, entre las calles Cristianía y Jean Jaurés de la localidad bonaerense de Isidro Casanova, viene luchando para que se tomen medidas en ese espacio. Nos refieren que cada fin de semana hacen denuncias porque el espacio público se llena de jóvenes que consumen alcohol y drogas de forma descontrolada", dijo Izaguirre.

"La plaza fue totalmente reformada por las autoridades de La Matanza, había quedado preciosa, pero los consumidores la vienen destrozando con las fiestas. Y le suman el altísimo nivel de la música, que no pueden dormir, los gritos, autos y motos que cruzan por el espacio público. No pueden vivir más así. Lo que ocurre allí se repite en centenares de espacios del país”, expresó el titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, sumando que “los vecinos piden rejas en la plaza, cuidadores nocturnos permanentes y presencia de fuerzas policiales que no permitan los agrupamientos masivos durante la noche”.

Asimismo, Izaguirre ratificó que en el contexto de las “fiestas tóxicas hay situaciones de abusos sexuales de chicas, menores o muy jóvenes, ya que consumen alcohol y diversas sustancias, su vulnerabilidad es extrema y allí resultan vejadas, en ocasiones por varias personas”.

“En muchas de estas fiestas las derivaciones son realmente problemáticas, porque se cuentan situaciones de sobredosis por el exceso total en el consumo, con hospitalizaciones s de los pacientes cuyas vidas corren serio riesgo, pero también hay casos de abusos sexuales, con mujeres victimizadas a partir del alto grado vulnerabilidad que presentan”, señaló el experto.

"Las peleas son un lamentable clásico, con heridos y fallecidos. Antes, estas fiestas eran parte de la previa de los boliches, pero ahora las plazas públicas son usadas como discotecas al aire libre. Y los narcos aprovechan para hacer su negocio”, aseguró Izaguirre, y consideró que “se deben tomar medidas urgentes para prevenir situaciones fatales que se registran en estas fiestas que se desarrollan en las plazas de todo el país”.