AMBA: cayó 13,2% la cantidad de pasajeros de colectivos en octubre

La reducción del 13,2% representa una señal de alerta para un sistema de transporte que ya enfrenta dificultades financieras, reclamos por mayores compensaciones y advertencias empresariales sobre la posibilidad de reducir frecuencias.

La caída de la demanda se produce en un contexto en el que el costo del transporte ocupa una proporción importante del presupuesto familiar.

Para miles de vecinos de Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, Morón, San Miguel, Pilar y otros municipios del Gran Buenos Aires, el colectivo continúa siendo un servicio esencial para llegar al trabajo, estudiar o realizar trámites.

Cuánto gastan las familias del AMBA en transporte público

El incremento de los boletos representa uno de los principales desafíos para los hogares del Área Metropolitana.

Según un relevamiento del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la UBA y el Conicet, una familia del AMBA necesitó durante octubre $266.456 mensuales para cubrir sus gastos de energía, transporte y agua potable.

Dentro de ese presupuesto, el transporte público representa el mayor desembolso.

El informe señala que $129.433 corresponden al gasto en colectivos, equivalente a aproximadamente el 49% de la canasta de servicios públicos considerada.

Esta situación adquiere especial relevancia para los hogares que necesitan realizar varios viajes diarios o combinar diferentes medios de transporte.

El aumento de los boletos también obliga a muchas familias a reorganizar sus gastos cotidianos, aunque los datos disponibles no permiten establecer cuántos pasajeros dejaron de viajar específicamente por motivos económicos.

Por qué cae la cantidad de pasajeros que viajan en colectivo

El presidente de AAETA, Luciano Fusaro, vinculó la reducción de usuarios con diferentes factores que afectan tanto a la demanda como al funcionamiento del transporte automotor.

Entre ellos mencionó la pérdida del poder adquisitivo, el mayor peso de las tarifas tras los cambios en los subsidios y el deterioro de las prestaciones.

A estos factores se suma la situación de distintos sectores de la economía, que puede influir sobre la cantidad de desplazamientos vinculados con actividades laborales y comerciales.

La combinación de boletos más caros, ingresos familiares ajustados y dificultades operativas plantea un escenario complejo para las empresas y los pasajeros.

Sin embargo, la disminución de usuarios no puede atribuirse exclusivamente al aumento de las tarifas, ya que también intervienen los cambios en los hábitos de movilidad y en las modalidades de trabajo.

Transporte público en el AMBA: tarifas más altas y un desafío para la movilidad

La caída de pasajeros en colectivos y subtes plantea interrogantes sobre la evolución del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Por un lado, las empresas advierten sobre el incremento de los costos operativos y la necesidad de garantizar recursos suficientes para sostener las frecuencias.

Por otro, los usuarios enfrentan tarifas que representan una porción cada vez más significativa de los gastos familiares.

En un territorio donde millones de personas dependen diariamente del transporte público, el desafío será sostener servicios accesibles, frecuentes y eficientes, mientras continúa el debate sobre los subsidios, el financiamiento y el costo que deben afrontar los pasajeros.

La evolución de la demanda durante los próximos meses permitirá observar si la reducción de usuarios se mantiene o si el sistema comienza a recuperar parte de los viajes perdidos.