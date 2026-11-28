-Hasta tres kilómetros: $996,60.

-De tres a seis kilómetros: $1.107,39.

-De seis a 12 kilómetros: $1.192,68.

-De 12 a 27 kilómetros: $1.278,05.

Y en la Provincia, el cuadro tarifario quedará establecido de la siguiente manera:

-Hasta tres kilómetros: $1.348,71.

-De tres a seis kilómetros: $1.517,29.

-De seis a 12 kilómetros: $1.685,88.

-De 12 a 27 kilómetros: $2.023,06.

Se vienen nuevos incrementos en los boletos de colectivo.

El subte porteño también aplicará un aumento del 4,2%. Con SUBE registrada, el pasaje costará $1.966 para los primeros 20 viajes del mes. Luego, se aplicarán descuentos progresivos:

-Entre los viajes 21 y 30: $1.572,80.

-Entre los viajes 31 y 40: $1.376,20.

-Desde el viaje 41: $1.179,60.

Para quienes tengan la SUBE sin registrar, los valores serán de $2.541,10, $2.500,75, $2.188,21 y $1.875,56, respectivamente.

Por su parte, el Premetro tendrá un boleto de $688,10 para las tarjetas registradas y de $1.094,08 para aquellas que no estén nominalizadas.

Peajes porteños: nueva actualización del 4,2%

Las autopistas administradas por Autopistas Urbanas (AUSA) también presentarán un ajuste del 4,2% a partir del 1° de diciembre.

Para los vehículos livianos de dos ejes, circular por las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno costará $4.986,15 en horario normal y $7.066,19 durante las horas pico.

En las autopistas Illia, Sarmiento y Salguero, las tarifas serán de $2.077,35 en horario normal y de $2.937,68 en hora pico.

En el peaje de Alberti, los valores pasarán a $1.579,06 y $1.994,29, respectivamente. En tanto, para transitar por el Paseo del Bajo, los vehículos livianos deberán abonar $11.032,46.

Medicina prepaga: aumentos de hasta el 2,9%

Las empresas de medicina prepaga establecieron nuevos valores para el último mes del año y notificaron las modificaciones a la Superintendencia de Servicios de Salud. Los incrementos alcanzarán hasta el 2,9%, aunque el porcentaje dependerá de cada prestadora y del plan contratado.

Alquileres: de cuánto serán los incrementos en diciembre

Los contratos de alquiler también tendrán actualizaciones durante diciembre. Sin embargo, los incrementos dependerán de la periodicidad establecida en cada acuerdo y del índice utilizado para calcularlos.

En aquellos contratos que toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), se utilizará el último dato disponible, correspondiente a octubre, que arrojó una inflación del 2,2%. De acuerdo con ese indicador, las subas serán del 5,91% para los contratos con actualización trimestral, del 8,14% para los cuatrimestrales y del 12,50% para los semestrales.

Como ejemplo, un alquiler de $600.000 con ajuste cada tres meses pasará a costar $635.460 mensuales.

Los inquilinos deberán afrontar nuevos incrementos en diciembre.

Colegios privados: subas de hasta el 3%

Las instituciones educativas privadas que reciben aportes estatales también aplicarán nuevas actualizaciones en las cuotas mensuales. En la Provincia, la Dirección General de Cultura y Educación autorizó un incremento de hasta el 3% para diciembre, según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA).

Esta cifra se suma al aumento del mismo porcentaje aplicado durante noviembre.

Qué pasará con las tarifas de luz y gas

Hasta ahora, no se publicaron los nuevos cuadros tarifarios de electricidad y gas correspondientes a diciembre. En general, las actualizaciones se definen de manera mensual y se oficializan hacia el cierre de cada período mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.

Los últimos incrementos comenzaron a regir el 1° de noviembre. En el servicio eléctrico, el Costo Propio de Distribución aumentó un 3,18% para los usuarios de Edenor y un 2,94% para los de Edesur. Y en cuanto al gas, Metrogas aplicó una suba del 2,95% en la Ciudad de Buenos Aires y del 3,65% en el Conurbano. Naturgy BAN, en tanto, actualizó sus tarifas un 2,96%.