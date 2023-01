Análizarán retos y oportunidades del Futuro del Turismo

El Global Institute for the Future of Tourism (GIFT) y la Organización Mundial del Turismo (OMT) acordaron crear un think thank.

El Global Institute for the Future of Tourism (GIFT) crea un think tank internacional para analizar los retos y oportunidades del futuro del turismo, que tendrá la colaboración de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en las diversas iniciativas del hink thank que impulsen el desarrollo del sector y la transformación del turismo.