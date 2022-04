“Debido a las millones de personas que están ingresando en página oficial para solicitar el Refuerzo de Ingresos, estamos registrando cortes intermitentes en el servicio. Si estás teniendo problemas para ingresar a nuestra web, te pedimos que vuelvas a intentar más tarde”, publicó ANSES en Twitter.

“La inscripción al Refuerzo de Ingresos está disponible las 24 hs. y se podrá realizar hasta el 07/05”, agregó la entidad.

Días atrás, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó cuáles serán los criterios de situación patrimonial, socioeconómica y de consumo para acceder al bono de Refuerzo de Ingresos por 18.000 pesos destinado a trabajadores informales, monotributistas de las dos primeras categorías, y trabajadoras de casas particulares.

Cuáles son los requisitos para acceder al bono de refuerzo de ANSES

- Ser monotributista A o B, no contar con ingresos de un trabajo en blanco y/o ser trabajadora o trabajador de casas particulares.

- Los ingresos a los que hubiera accedido la persona que solicite el refuerzo deberá ser menor al de dos salarios mínimos ($ 77.880), en el promedio de los últimos seis mes.

- No ser titular de más de una vivienda, no estar adherido a un servicio de medicina prepaga, no ser titular de dos o más autos o de uno de menos de un año de antigüedad, no tener un avión o embarcación a su nombre.

-En el caso de los hombres es necesario tener entre 18 y 65 años y no cobrar jubilación , mientras que en las mujeres en tope es de entre 60 y 65 años sin ser jubiladas.

- Si es extranjero, debe tener como mínimo de dos años de residencia en el país.