Arroyo pidió renuncia de funcionario por sobreprecios

La polémica comenzó con la denuncia que apuntaba al Ministerio de Desarrollo Social, liderado por Daniel Arroyo, por la compra de alimentos para comederos a un precio mayor que el de referencia.

El Ministro aclaró vía Twitter que "Desde el Ministerio convocamos a una licitación para una compra extraordinaria de alimentos ante el aumento de personas que asisten a comedores y merenderos" y que pese a que a pesar de que "en el rubro aceite por 1,5 litros y azúcar por 1 kilo la oferta superó los precios testigos", se decidió avanzar con el proceso “ante la necesidad de llegar a comedores”.

Arroyo explicó que pidieron rebajas en esos dos ítems que estuvieron por encima de los precios fijados pero "no hubo rebaja", y que decidieron igualmente hacer la compra por la situación de emergencia en la que se encuentra el país.

El Presidente Alberto Fernández no sólo respaldó al Ministro Arroyo asegurando que cree en su honestidad, sino que también apuntó contra los empresarios que no respetan los precios máximos. Afirmó que le "preocupó que las empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios" y que "No puede ser que alguien se le plante al Estado y le dice ïNo te vendo si no me pagás lo que yo quiero".

Desde el gobierno aclararon que la compra prevista por 400 millones de pesos aún no se pagó y no se pagará, y que "si hubo un acto de corrupción, el primero que va a perseguir al corrupto es el Presidente."