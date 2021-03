Arte: Alejandro Pereyra el artista que triunfa en Italia

Embed

Alejandro se describe a sí mismo como un aficionado al cine y a la música que encontró en el arte la forma de unir todo lo que le gustaba. Desde muy chico trabajó en sets de comerciales de televisión, estudió técnicas de filmación en la UBA e integró varios grupos musicales que pasaban desde el punk al trip-hop. Su pasión por la pintura comenzó tras cursar historia del arte, pero más allá de eso, aseguró que todo su aprendizaje fue autodidáctico y que la pintura era su clave a tierra, una forma de hacer terapia.

"La pintura la hacía a nivel de terapia y con una técnica totalmente distinta a lo que hago ahora. Yo desde los 17 años que hago cosas relacionadas con lo artístico al haber tocado en varias bandas de música, pero al llegar a Italia tuve que empezar de cero", recordó el artista.

Hasta el 2000 vivió en la Argentina, pero tras la crisis del 2001 se vio obligado a buscar nuevos rumbos y allí decidió trasladarse junto a su ex mujer a Polonia, luego pasó por Alemania y finalmente Italia, específicamente Matera, ciudad donde vive actualmente. "Después de varios intentos de quedarme acá tras la crisis del 2001 decidimos irnos. Vivimos en Alemania, Polonia y a finales del 2003 decidimos quedarnos en Italia", explicó Alejandro.

El cambio implica un nuevo comienzo, y más aún cuando el cambio está relacionado con trasladarse a un nuevo país donde no se conoce a nadie. Alejandro no fue la excepción y al llegar a Italia tuvo que empezar de cero, y su lado artístico se convirtió en un pasatiempo porque eso no le generaba ingresos y tenía que mantener a su familia. "Básicamente empecé de cero, porque llegas allá y sos completamente desconocido y además no podía dedicarme al 100% a la pintura porque tenía que trabajar de lo que encontraba", remarcó.

Al tiempo logró comenzar a hacer muestras de sus trabajos realizados en acrílico, pero eso no duró mucho ya que el acrílico dejó de gustarle y empezó a buscar un cambio en su técnica. En 2009 sus obras comenzaron a evolucionar y combinaron tinta, papel y acrílico, y para el 2013 sus composiciones se convirtieron íntegramente a la técnica del 'papier collè'.

Opera-9.jpg Batman por Alejandro Pereyra

"El cambio fue porque llegué a un punto de saturación, terminaba las obras y no estaba contento. Dejé un año hasta que empecé a experimentar con un mixto de tinta china, acrílico y papel después de volver de Londres en 2009 donde junté tickets, flyers y otras cosas que las utilicé para hacer una obra relacionada con el viaje. Y desde ahí empezó la idea de seguir trabajando con esto", apuntó Alejandro. Y añadió: "Básicamente lo que hago es recrear imágenes de personajes del cine trabajando con el papel. No es collage, sino que se llama 'Papier Collè', donde utilizo papeles y materiales relacionados con el actor, personaje o el director".

Pulp-Fiction.jpg Obra de arte sobre la película "Pulp Fiction" con la técnica Papier Colle de Alejandro Pereyra

Desde escenas famosas de películas, retratos de actrices y actores, hasta músicos fueron representados en las obras de Alejandro, obras que, tal como describió el artista, "es imposible que sean iguales, cada uno tiene una impronta. No van a ser los mismos diarios, los mismos artículos de revistas, son todos distintos. Eso es lo que más me gusta de la técnica. Cada obra es única".

En el 2019 Matera fue nominada "Capital Europea de la Cultura" lo que hizo que gente de todo el mundo visitase la ciudad, por lo que el trabajo de Alejandro se hizo más conocido aún. Pero, un hecho no menor y que quedará en la historia del artista, fue uno de los trabajos que le encargó uno de los diez cafés más conocidos de Italia, el Café Meletti.

WhatsApp Image 2021-03-18 at 19.57.17.jpeg Botella del clásico anís del "Café Meletti" con la imágen de la obra de Alejandro Pereyra

Pereyra había realizado una obra sobre una escena de la película "Alfredo, Alfredo", grabada en el 92' donde se veía de fondo el nombre del bar. A partir de ahí, no sólo le compraron la obra, sino que lo contrataron para realizar una muestra en el bar e hicieron una edición limitada de 199 botellas de su clásico anís, con la particularidad de que la etiqueta era la imagen del cuadro realizado por Alejandro.

WhatsApp Image 2021-03-18 at 19.57.17 (1).jpeg Botella del clásico anís del "Café Meletti" con la imágen de la obra de Alejandro Pereyra

Próximos proyectos con una gran impronta argentina

Embed

Alejandro actualmente se encuentra visitando a su familia en la Argentina y aprovechó esta situación para pensar en sus próximos proyectos, los cuales hace tiempo quiere realizar, pero al no tener el material necesario no pudo desarrollarlos. Por un lado, admitió tener grandes ganas de hacer una muestra de Luca Prodan para presentar en Roma y adelantó que consiguió el permiso del director del documental para proyectarlo cuando realice la exhibición.

"Y ahora, casualidades (o no) de la vida, yo tenía ganas de hacer una obra de Luca de Sumo, me conecté con el director del documental de Luca y me dio el permiso para proyectar la película y bueno ahora vuelvo con esta idea, con este pequeño sueño que se conozca algo de Luca", apuntó Alejandro.

WhatsApp Image 2021-03-18 at 19.49.57.jpeg Luca Prodan por Alejandro Pereyra

Por otra parte adelantó lo que muchos argentinos querrán ver: una muestra dedicada al Diez. “El año pasado quería hacer una muestra en Nápoles con los grandes de esa ciudad donde también estaría Maradona. Por la pandemia no se pudo realizar, pero ahora vuelvo con mucho material de Diego y está la idea de hacer una muestra de por lo menos 10 cuadros”, explicó Pereyra.

WhatsApp Image 2021-03-18 at 19.57.17.jpeg La Mano de D10s - Alejandro Pereyra

Conocé más de Alejandro en www.alejandropereyra.it