Así fue el trágico accidente del avión en San Fernando

Aunque aún se aguarda el resultado de la pericia técnica, el video muestra que el avión avanzó a toda velocidad antes de despistarse, tras lo cual se incendió rápidamente debido al impacto.

En el accidente perdieron la vida el piloto y el copiloto del avión Bombardier modelo Challenger 300 LV-GOK. Los fallecidos son Martín Fernández Loza y Agustín Orforte. Tras el choque, se generó una gran columna de humo negro y se desplegó un operativo de emergencia que incluyó bomberos, defensa civil, personal de salud y efectivos de seguridad.

San Fernando Avión Accidente Video.mp4

El hecho

Un avión privado que provenía de Punta del Este se despistó hoy en el aeropuerto de San Fernando y chocó contra una casa, y como consecuencia murieron el piloto y el copiloto.

Según informaron fuentes aeronáuticas, la aeronave provenía de Punta del Este, Uruguay, con los dos pilotos a bordo.

image.png

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) confirmó que fallecieron el piloto Martín Fernández Loza, de 44 años, y el copiloto Agustín Oforte, de 35.

La ANAC informó en sus redes sociales que la aeronave accidentada tenía matrícula LV-GOK, de la operadora New Lines S.A, e indicaron que pertenece a la familia del presidente de River y propietario de Banco Macro, Jorge Brito. En la escena trabajaban personal del SAME y efectivos de la Policía Bonaerense.

Embed Después de esto que paso en San Fernando esperemos que no vuelvan con la locura de querer volver a abrir el aeropuerto de El Palomar ¿no? pic.twitter.com/4xm0BlK8CK — Alto Candombe (@altocandombe) December 18, 2024

Una vecina de la zona dijo a periodistas que escuchó la explosión y debió abandonar apresuradamente su casa, tras lo cual arribaron ambulancias, la policía y los bomberos.

Por su parte, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, se encontraba en el lugar de los hechos acompañada por una fiscal para seguir de cerca el operativo de Policía Científica que realizaba los peritajes pertinentes.

En tanto, el aeropuerto de San Fernando no operará hasta la medianoche, mientras que los vuelos privados son desviados a Aeroparque.

Una fuente local detalló a este medio que la colisión del avión con la vivienda se habría producido porque iba a aterrizar a una velocidad que excedía lo permitido, por lo que cuando el piloto intentó frenar no lo hizo correctamente.

Martín Fernández Loza encausó el trayecto de la aeronave para no impactar contra el domicilio y chocó contra un árbol que mitigó el accidente. Afortunadamente en la casa no se hallaban personas y no hubo nuevas víctimas fatales o heridos.

Embed Cielos Abiertos: Se estrelló un avión en San Fernando. Se trata del Challenger 300 LV-GOK que volvia de Punta de Este. En principio, hay dos fallecidos.

Cómo el gobierno desreguló la actividad, ahora cualquiera puede tener una empresa aérea... pic.twitter.com/Bmnuheek4a — El Gordo Galpón (@TavoCibreiro) December 18, 2024

Cómo era el Bombardier Challenger 300 LV-GOK, el avión que se accidentó en San Fernando

El Bombardier Challenger 300 LV-GOK, uno de los jets privados más confiables del mercado, fue protagonista de un trágico accidente este miércoles en el aeropuerto de San Fernando.

El Challenger 300 es un jet privado de tamaño mediano fabricado por Bombardier Aerospace. Su autonomía alcanza hasta 5.700 kilómetros, permitiendo vuelos intercontinentales sin escalas. Está equipado con motores gemelos Honeywell Engines HTF 7000, que le otorgan una velocidad de crucero de 870 kilómetros por hora y capacidad para realizar trayectos de largo alcance.

image.png

El avión ofrece una cabina amplia y cómoda con dimensiones de 1,85 metros de alto por 2,18 metros de ancho. Su capacidad máxima es de nueve pasajeros y cuenta con asientos ajustables, mesas plegables y compartimientos para equipaje, con espacio para ocho valijas y seis equipajes de mano.

Externamente, el avión es de color blanco con líneas decorativas y un diseño reconocido por premios aeronáuticos internacionales.