Ahora, las jóvenes hicieron un descargo en las redes sociales y confesaron que la denuncia era falsa y que su propia mamá las había manipulado, a esa corta edad, para mentir.

"Todo empezó en el 2001, con una denuncia falsa contra mi papá por haber abusado de mi hermana y de mí. No es necesario entrar en los detalles, simplemente decir que en ese momento fuimos manipuladas y no sabíamos ni entendíamos qué estaba pasando", explicaron en un texto que publicaron en sus redes y agregaron: "La realidad es que dos nenas no tienen la consciencia suficiente para entender lo que pasaba y las consecuencias que ello traería. La Justicia, si se puede llamar así, nunca le dio a mi papá la posibilidad real de defenderse".

Una de ellas fue internada por su madre en una clínica de salud mental de Punta Alta tras un intento de suicidio a los 16 años. Durante ese tiempo, su padre la llamó aunque no pudo hablar con él.

"Un día me levanté y me dijo la enfermera 'llamó tu papá, para decirte que te ama y que te desea feliz cumpleaños'. Yo dije por dentro '¿mi papá? No lo creía, le pedí a las enfermeras que no cuenten nada para que no se arme lío, y ahí empezaron mis dudas de si todo esto era verdad o mentira, al tiempo tenía un 'novio', si así puedo llamarle, que mi mamá lo denunció diciendo que abusaba de mí. Yo sabía que eso no era así y me querían obligar a declarar que sí, claramente mi mamá no estaba bien", explicó.

Y sentenció: "Fue así cuando supe que mi papá era inocente y me decidí a buscarlo, hasta que lo encontré y desde ese día tuve una paz interior inmensa, el 17 diciembre del año pasado fue el día donde todo se aclaró. Era el cumpleaños de mi papá y pude hablar con él, hicimos una videollamada, se veía un tipo buenísimo y dije 'Claramente este chabón no hizo nada'. Después de todo, mi vida entera fue una mentira".

A fines del año pasado, Interpol envió un oficio a la justicia bahiense para consultar si se mantenía el interés sobre su detención y se aclaró que, en principio, estaría prescripta la acción penal y se dejó sin efecto la captura internacional. A partir de esto, la Justicia local verificará que no tenga antecedentes y, de ese modo, quedará definitivamente desvinculado del proceso judicial.